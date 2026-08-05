Залужний після критики назвав себе прихильником НАТО

Посол України в Британії Валерій Залужний пояснив свою резонансну заяву, в якій він пройшовся по НАТО.
Як передає РБК-Україна, заяву Залужного наводить "Інтерфакс-Україна".
Залужний запевнив, що у 2019 році він був головним прихильником переходу українських Збройних Сил на стандарти НАТО. За це його критикували.
"Я нажив собі стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я - за НАТО", - додав він.
Водночас, колишній головком вважає, що до НАТО виникає багато питань, якщо "дивитися з політичної точки зору". Вже зараз Україна застосувала майже всі види озброєнь з початку війни, а Росія "на все знайшла протидію".
"НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни, а ми знаходимося технологічно попереду. Науково-технічний прогрес і війна, що триває, вивели Збройні сили України на зовсім інший рівень", - вважає посол.
Він наголосив, що тепер Альянсу потрібно переходити на інші стандарти та розробити нову доктрину. У такому разі "НАТО буде готове до вступу України".
"Я вже казав, що нам потрібен абсолютно новий силовий блок, найімовірніше, із територіальною прив'язкою до Європи. Абсолютно новий", - нагадав Залужний.
Він пояснив, що JEF (Об'єднані експедиційні сили) є "досить перспективною організацією".
Нагадаємо, раніше посол України у Британії Валерій Залужний заявив про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО.
Також колишній головнокомандувач різко розкритикував Альянс. На його думку, НАТО "потрібно 12 років", щоб "щонайменше досягти російського рівня".
У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи цю заяву, сказали, що слова Залужного "були вирвані із контексту".