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Залужний підтвердив, що Зеленський з початку президентства довірив військові рішення генералам

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Київ, Понеділок 26 вересня 2022 16:44
Залужний підтвердив, що Зеленський з початку президентства довірив військові рішення генералам Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський з початку вступу на посаду погодився з тим, що йому не варто втручатися у військові рішення, оскільки він не має необхідного військового досвіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю Time.

Залужний розповів, що коли Зеленський став президентом у 2019 році, одним з його обов'язків стало інформування голови держави про військові операції та командні структури.

За словами головнокомандувача, він знав, що Зеленський ніколи не служив в армії та навчати його тактичним тонкощам ведення бойових дій він не планував.

"Йому треба розбиратися у військовій справі не більше, ніж у медицині чи будівництві мостів", - сказав генерал. На подив Залужного, Зеленський, певно, погодився з такою позицією, йдеться у матеріалі.

Time навів слова колишнього помічника міністра оборони України Олексія Мельника, який раніше заявляв, що Зеленський "дозволив своїм генералам керувати балом без прямого втручання у військові справи".

При цьому журнал згадав заяву і радника Офісу президента Олексія Арестовича, який розвіяв чутки про конфлікт між Зеленським та Залужним. За його словами, цей фейк "був придуманий українською опозицією".

Нагадаємо, раніше Зеленський прямо заявляв, що у нього немає будь-яких непорозумінь з Генеральним штабом.

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