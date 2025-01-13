Залужний піде в президенти? Чи готується екс-головком до виборів

Участь екс-головкома ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного у виборах повністю змінить розклад сил. Але сам він поки що зберігає інтригу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Всі на вибори? До чого готуються Зеленський, Залужний та інші топ-політики ".

Усі соцопитування - публічні та закриті, що проводилися в період війни - показують його лідерство в електоральних симпатіях. Причому за будь-якого набору кандидатів. Володимир Зеленський - на другому місці після нього.

Як зазначається в матеріалі, можливо, Залужний поки що не ухвалив для себе рішення: йти чи не йти в політику. Однак є й інший варіант: ексголовком тримає мовчання до безпосереднього початку кампанії, щоб не зробити фальстарт.

"Кампанія Залужного, якщо це вже можна вважати його кампанією, ведеться за лекалами кампанії Зеленського 2018-2019 року. Тільки після його перемоги ми можемо отримати не другого Зеленського, а другого Ющенка", - міркує в розмові з виданням один із "довгожителів" великої української політики. І цю аналогію з тими чи іншими формулюваннями повторило ще кілька співрозмовників, з якими спілкувалося РБК-Україна.

Проблема для Банкової

Враховуючи, що поки що власної команди, з якою Залужний міг би піти на вибори, у нього немає, в Україні знайшлися ті, хто пропонують йому майбутні союзи. За словами одного зі співрозмовників у президентському оточенні, на Банковій нещодавно усвідомили, що екс-головком, як і раніше, становить для них серйозну політичну проблему. "Посилання" до Великої Британії, яке, за задумом, мало вивести Залужного з публічного поля, не спрацювало. Для розв'язання цієї проблеми в Лондон, дорогою додому з Вашингтона, спеціально заїжджав глава ОП Андрій Єрмак.

Два непов'язаних одне з одним джерела видання повідомили, що, крім обговорення дипломатичних питань, гість із Києва пропонував ексголовкому не йти в президенти, а замість цього очолити партію Зеленського на виборах у Раду. Отримати офіційне підтвердження або спростування цієї інформації РБК-Україна не вдалося.

"Єрмак приїхав після цієї розмови досить оптимістично налаштованим, у дусі "все добре, з ним вдасться домовитися". Однак його оптимізм виглядав неправдоподібно. Залужний нібито відповів йому, що ще для себе не вирішив, чи піде він у політику. Усе виглядає так, що він поки що боїться брати на себе таку величезну відповідальність. Але він може зважитися, якщо похід у політику виглядатиме не як його власне рішення. А якщо його про це "попросять" - військові, волонтери, активісти", - зазначило одне з джерел у команді влади.

Пропозиції від партій

За даними видання, говорити із Залужним зараз намагаються і представники інших політичних таборів, але вже більше з прицілом на вибори до парламенту. Умови доволі прості: "з нас - партструктура і підтримка в президентських перегонах, з вас - рейтинг і висока посада на кшталт спікера чи прем'єра".

Низка співрозмовників РБК-Україна стверджують, що і Тимошенко, і Порошенко різними каналами "засилали" Залужному пропозиції про об'єднання. У владі кажуть, що представники "Євросолідарності" намагаються тримати контакт і підбиратися до екс-головкому в тому числі через його дружину, яка має на нього великий вплив. І нібито і в Тимошенко, і в Порошенка ці "промацування" поки що увінчалися однаковим - нульовим - результатом...

Джерела в оточенні Віталія Кличка також позитивно ставляться до теоретичного об'єднання Залужного з УДАРом, називаючи такий союз "органічним", однак якихось перемовин щодо цього між ними не велося.

І в "Батьківщині", і в ЄС також заперечують переговори з екс-головком. Співрозмовник у партії Порошенка зазначив, що завдяки сильним позиціям, впізнаваності та підтримці серед українців Залужний не потребує зараз якихось системних союзників. Але в "Євросолідарності" не сумніваються, що він піде на вибори президента і переможе.