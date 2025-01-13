Чи будуть в Україні вибори у 2025 році: що кажуть у Раді та на Заході

Західні партнери неодноразово передавали Києву сигнали про те, що рано чи пізно вибори все ж доведеться провести. У всіх політичних силах України, схоже, є консенсус: загальнонаціональне голосування може відбутися тільки після закінчення бойових дій.

Про це йдеться в матеріалі "Усі на вибори? До чого готуються Зеленський, Залужний та інші топ-політики ".

Теоретичні терміни проведення виборів, які озвучують представники різних партій, уже поступово зміщуються з весни на осінь. Причому в команді влади далеко не всі вірять у те, що навіть восени можна встигнути якісь вибори провести.

"Усі чутки про вибори будуються не на тому, що хтось щось знає або володіє якоюсь суперінсайдерською інформацією про закінчення війни. А на тому, що на тлі загальної кон'юнктури ніхто з політиків не хоче бути захопленим зненацька. А є й ті, які хочуть, користуючись моментом, привести в тонус свої команди і попродавати свої осередки", - міркує один впливовий депутат Ради.

Можливість організації голосування прямо залежить від війни, а її завершення - на жаль, не тільки від України. Ба більше, навіть якщо новий президент США Дональд Трамп зуміє покласти край війні цьогоріч, представники українських партій відраховують ще щонайменше чотири, а то й шість місяців, які знадобляться для організації та проведення виборів.

"Є проблема із застарілими реєстрами виборців - багато хто переїхав і виїхав, чимало загинуло", - каже один із впливових нардепів.

Ще одна величезна проблема - як забезпечити голосування українців за кордоном. Для цього необхідно змінювати законодавство, на що потрібен час.

Позиція Заходу

За інформацією різних джерел видання, західні партнери України неодноразово передавали Києву сигнали про те, що вибори рано чи пізно все ж доведеться проводити.

І якщо бойові дії в якомусь форматі припиняться і воєнний стан буде скасовано, то з голосуванням затягувати точно не вийде. Незважаючи на величезний обсяг підготовчої роботи, Україну попросять вкластися в кілька місяців і, принаймні, провести вибори президента. Їх суто технічно (менше кандидатів, швидший підрахунок голосів тощо) організувати простіше, ніж парламентські.

При цьому співрозмовник видання в дипломатичних колах зазначив: у плані проведення виборів на Україну більше тиснуть США, а не ЄС. Крім того, джерело припустило, що питання українських виборів може стати одним із параметрів глобальної "мирної угоди".