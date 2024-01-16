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Залужний перед засіданням Ради Україна-НАТО провів переговори з главою Військкому альянсу

Вівторок 16 січня 2024 21:37
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Залужний перед засіданням Ради Україна-НАТО провів переговори з главою Військкому альянсу Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний сьогодні, 16 січня, провів телефонну бесіду з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Розмова відбулася напередодні засідання Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головкома ЗСУ.

Український полководець поінформував представника Північноатлантичного альянсу про ситуацію на фронті.

"У цьому контексті обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України і Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення", - розповів Залужний.

Також головком ЗСУ наголосив, що у війні "такої інтенсивності і масштабу" важливу роль відіграють саме технології.

"Обговорили перспективу та можливості об'єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники домовилися "детально звернути увагу на низку важливих питань завтра під час засідання" Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів та начальників генеральних штабів, до якого Залужний планує долучитися у форматі відеоконференції.

Особливість майбутнього засідання Ради Україна-НАТО

Формат Ради Україна-НАТО був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023, як один із кроків на шляху до вступу нашої країни в Північноатлантичний альянс.

Під час засідань Ради відбуваються взаємні консультації, ухвалення рішень, а також цей формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО.

Майбутня Рада Україна-НАТО вперше з її заснування буде проведена на рівні начальників збройних сил. Засідання військового комітету - найвищого військового органу НАТО - запланували на 17-18 січня. Воно відбудеться у рамках зустрічі військового комітету Альянсу. Союзники обговорять агресивну війну РФ проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО.

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