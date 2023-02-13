Залужний обговорив постачання військової допомоги Україні з командувачем ЗС США в Європі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Валерія Залужного.
"Напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі", - написав Залужний.
Головокомандувачі обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки українських підрозділів на території країн-партнерів. А також Залужний поділився оцінками оперативної обстановки на фронті й планами стосовно подальших дій.
"Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником. Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", - зазначив головокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові у понеділок, 13 лютого, розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.
Також раніше ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо Україна терміново не отримає військової техніки, Путін може перемогти.
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