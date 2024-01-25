UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний обговорив посилення ППО з начальником Генштабу Польщі

Архівне фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 25 січня, провів розмову з начальником Генерального штабу Польщі Вєславом Кукулою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Залужного у Facebook.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів", - йдеться в заяві.

За словами Залужного, вони також обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію в контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом.

Посилення ППО України

Залужний запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах і на пунктах управління.

Головком ЗСУ також поінформував, як Україна протидіє ворожим ракетним ударам. 

"У цьому контексті посилення можливостей української системи ППО є надважливим", - додав Залужний. 

Допомога від Польщі

Під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска вдалося обговорити два важливі моменти. Це новий оборонний пакет для Києва і можливості спільного виробництва зброї.

Також ЗМІ повідомляли, що польські заводи в кілька разів збільшують виробництво зброї завдяки безпрецедентним інвестиціям в оборонну промисловість. Йдеться, зокрема, про тротил, гвинтівки та гаубиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниПольщаВалерій ЗалужнийПВОВійна в Україні