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Залужный обсудил усиление ПВО с начальником Генштаба Польши

Архивное фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 25 января, провел разговор с начальником Генерального штаба Польши Веславом Кукулой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Facebook.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать районы обороны и уничтожать живую силу и технику оккупантов", - говорится в заявлении.

По словам Залужного, они также обсудили риски безопасности и возможное взаимодействие в контексте украинско-польского сотрудничества. В частности, вопросы подготовки наших военнослужащих в Польше, а также обмен боевым опытом.

Усиление ПВО Украины

Залужный пригласил генерала Кукулу в Украину совместно поработать в бригадах и на пунктах управления.

Главком ВСУ также проинформировал, как Украина противодействует вражеским ракетным ударам. 

"В этом контексте усиление возможностей украинской системы ПВО является сверхважным", - добавил Залужный.

Помощь от Польши

В ходе недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска удалось обсудить два важных момента. Это новый оборонный пакет для Киева и возможность совместного производства оружия.

Также СМИ сообщали, что польские заводы в несколько раз увеличивают производство оружия благодаря беспрецедентным инвестициям в оборонную промышленность. Речь идет, в частности, о тротиле, винтовках и гаубицах.

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