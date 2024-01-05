Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі ситуацію на фронті

Під час розмови Залужний розповів своєму колезі про ситуацію на фронті.

"Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. Збройні сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці", - заявив він.

Також з генералом Каволі Залужний детально обговорив можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців.

"Окремо зупинилися на питанні протидії масованим ракетним ударам противника. Акцентував увагу на необхідності посилення системи нашої протиповітряної оборони. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Раніше стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Проте, до прикладу, ситуація у районі Авдіївки та Мар'їнки складна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військовослужбовці відійшли на північну околицю Мар'їнки, оскільки росіяни повністю знищили українське місто.

Детальніше про те, яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова" - читайте в огляді РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.