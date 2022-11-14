Залужний назвав напрямки, де йдуть найнапруженіші бої

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав напрямки, на яких окупанти найактивніше атакують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Сили оборони, незважаючи на запеклий опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку", - зазначив Залужний у телефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

За словами головнокомандувача, ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар'їнка-Павлівка, але успіху не має. ЗСУ тримають оборону завдяки стійкості передових підрозділів та боєздатним резервам.

"Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань щодо стабілізації обстановки у певних операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву супротивника на дільницях ймовірного наступу", - додав він.