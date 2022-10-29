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Залужний назвав чотири ключові завдання для ЗСУ

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (facebook com CinCAFU)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу та збільшення кількості військ. Перед ЗСУ стоять чотири ключові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний під час телефонної розмови поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про такі ключові завдання української армії:

  • звільнити окуповані території,
  • не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
  • забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
  • продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

"Завдяки мужності та професіоналізму українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - сказав він.

Нагадаємо, востаннє Залужний розмовляв із Міллі 25 жовтня. Тоді головнокомандувач запевнив, що російські звинувачення щодо планів України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а ЗСУ не мають жодного виду зброї масової поразки.

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Валерій Залужний