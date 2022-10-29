Залужний назвав чотири ключові завдання для ЗСУ

Окупанти не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу та збільшення кількості військ. Перед ЗСУ стоять чотири ключові завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Залужний під час телефонної розмови поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про такі ключові завдання української армії:
"Завдяки мужності та професіоналізму українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - сказав він.
Нагадаємо, востаннє Залужний розмовляв із Міллі 25 жовтня. Тоді головнокомандувач запевнив, що російські звинувачення щодо планів України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а ЗСУ не мають жодного виду зброї масової поразки.
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