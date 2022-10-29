Залужний назвав чотири ключові завдання для ЗСУ

Залужний під час телефонної розмови поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про такі ключові завдання української армії:

звільнити окуповані території,

не допустити захоплення ворогом нових ділянок,

забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,

продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

"Завдяки мужності та професіоналізму українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - сказав він.

Нагадаємо, востаннє Залужний розмовляв із Міллі 25 жовтня. Тоді головнокомандувач запевнив, що російські звинувачення щодо планів України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а ЗСУ не мають жодного виду зброї масової поразки.

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