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Залужний в день пам'яті Небесної Сотні: це нагадування про високу ціну нашої свободи

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці на зламі 2013-2014 років зробили свій демократичний вибір. День пам'яті Героїв Небесної Сотні - це нагадування про високу ціну свободи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в Telegram.

"Сьогодні вся країна вшановує памʼять Героїв Небесної Сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо. Тоді, на зламі 2013-2014-го, українці зробили свій цивілізаційний вибір", - зазначив Залужний.

Він додав, що у 2014 році тисячі українців відразу з Майдану пішли добровольцями на фронт. З минулого року цей фронт розтягнувся на понад 3000 кілометрів.

"Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять 107 Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвиг учасників Революції гідності 2013-2014 років та загиблих під час протестів.

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Валерій ЗалужнийНебесная сотня