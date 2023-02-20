RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный в день памяти Небесной Сотни: это напоминание о высокой цене нашей свободы

Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы на рубеже 2013-2014 годов сделали свой демократический выбор. День памяти Героев Небесной Сотни - это напоминание о высокой цене свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Telegram.

"Сегодня вся страна чтит память Героев Небесной Сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем. Тогда, на рубеже 2013-2014-го, украинцы сделали свой цивилизационный выбор", - отметил Залужный.

Он добавил, что в 2014 году тысячи украинцев сразу с Майдана ушли добровольцами на фронт. С прошлого года этот фронт растянулся более чем на 3000 километров.

"Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, сегодня Украина чтит память 107 Героев Небесной Сотни. В этот день вспоминают о подвиге участников Революции достоинства 2013-2014 годов и погибших во время протестов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий ЗалужныйНебесная сотня