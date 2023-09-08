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Залучення країн Глобального Півдня до формули миру призведе до ізоляції Росії, - Зеленський

Київ, П'ятниця 08 вересня 2023 17:50
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Залучення країн Глобального Півдня до формули миру призведе до ізоляції Росії, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Допомога у реалізації формули миру Китаєм та іншими країнами Глобального півдня дозволить політично та економічно ізолювати Росію.

Про це під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Для нас важливо залучити Китай до формули миру. Для нас важливо залучити Глобальний південь саме на наш бік. Все це вплине, і буде реальна, конкретна - не абстрактна - політична ізоляція Росії. За політичною ізоляцією завжди слідує ізоляція економічна. І мілітарна. Це дуже важливі кроки", - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що суттєвим був меседж Китаю до Росії щодо неприпустимості застосування ядерної зброї.

Президент вважає, що Україна обрала правильну стратегію щодо реалізації формули миру. Зокрема, зустрічі на рівні радників глав держав допомогли залучити ширше коло країн, зокрема Глобального півдня.

"Це був надзвичайно важливий крок - додалися країни, які ще вчора балансували і хотіли пропонувати щось відокремлене від нашої стратегії після закінчення війни", - розповів він.

Формула миру

Нагадаємо, ще минулого року президент Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів. У ній описано кроки для завершення війни Росії проти України.

2023 року Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав. У цих зустрічах брав участь і Китай.

Чергові переговори у такому форматі хочуть організувати на рівні глав держав.

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