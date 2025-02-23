Для залучення інвестицій в "зелену" енергетику треба створити спеціальний фонд, - інвестори

"Для інвесторів відсутність гарантій викупу електроенергії є найбільшим ризиком - навіть більшим, ніж воєнні ризики. Інші виклики можна подолати, але ця перешкода фактично блокує подальший розвиток ВДЕ", - сказала директорка ЄУЕА Анастасія Верещинська.

Вона зазначила, що ЄУЕА спільно із Українською вітроенергетичною асоціацією більше року працювали над концепцією Фонду, який вирішить цю проблему, гарантуючи мінімальну ціну електроенергії для ВДЕ проєктів.

"Цей механізм надасть банкам впевненість у фінансуванні проектів відновлюваної енергетики, адже кредити будуть погашені незалежно від коливань ринку чи стабільності PPA", - повідомляють інвестори.

В агенстві розповідають, що, зважаючи на виклики в енергетичному секторі України, попит на нові генеруючі потужності очевидний. Зокрема, приватні інвестори готові будувати нову генерацію, а банки - фінансувати проекти.

За даними інвесторів, ідея Фонду вже знайшла широку підтримку ⁠Міністерства енергетики України та Міністерства економіки, які визнають необхідність такого інструменту та підтримують його створення.

Окрім того, Європейська комісія висловила відкритість щодо використання коштів Ukraine Facility для покриття ринкових ризиків в рамках Фонду, а міжнародні донори також виявили інтерес до наповнення Фонду.

"Для успіху Фонду потрібен сильний і авторитетний лідер, який забезпечить прозоре управління та ефективний збір коштів", - зазначають в ЄУЕА.

Як повідомлялося раніше, ЄБРР підтримав ідею створення Фонду, який прискорить будівництво зеленої енергетики в Україні. Інвестори очікують, що фонд запрацює навесні 2025 року.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.