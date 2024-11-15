Залучають строковиків. Росіяни активно риють окопи на березі Криму

Окупанти активно окопуються вздовж узбережжя Євпаторії, чекаючи удару Сил оборони. Через дефіцит особового складу для цього залучаються строковики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"На захисті Криму залишається з кожним днем ​​менше військовослужбовців РФ. Окупанти розуміють, що удар з боку ЗСУ неминучий і близький", - констатують в "АТЕШ".

За даними партизанів, оскільки основну частину військовослужбовців із Криму відправляють на передову, зокрема до Курської області, для роботи та чергування на фортифікаційних спорудах, окупанти активно залучають строковиків.

Ситуація у Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Після цього півострів окупанти перетворили на велику військову базу і облаштували сухопутний коридор з РФ, побудувавши незаконну переправу - Керченський міст.

Сили оборони України вже двічі били по Керченському мосту - 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. І, за даними The Guardian, ГУР готує третій удар по Керченському мосту.

Боячись масштабного удару по Криму, загарбники постійно будують оборонні споруди по всьому півострову. Наприклад, ще у липні повідомлялося, що партизани фіксували постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя Криму. Ще тоді серед росіян ходили чутки про так званий "ударний кулак", який нібито готують ЗСУ.

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