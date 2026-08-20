Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

Головне: Масована атака : Ворог завдав комбінованого удару по Києву та області балістикою, крилатими ракетами "Калібр" та безпілотниками.

: Ворог завдав комбінованого удару по Києву та області балістикою, крилатими ракетами "Калібр" та безпілотниками. Загиблі та поранені : У Києві та Броварах внаслідок влучань є загиблі та десятки постраждалих (зокрема, зруйновано верхні поверхи у житловій 9-поверхівці в Солом’янському районі).

: У Києві та Броварах внаслідок влучань є загиблі та десятки постраждалих (зокрема, зруйновано верхні поверхи у житловій 9-поверхівці в Солом’янському районі). Руйнування і знеструмлення: Зафіксовані пожежі на промислових та складських об'єктах. Частина Святошинського і Солом’янського районів Києва, а також частина Броварів залишилися без світла через аварійні ситуації.

Зафіксовані пожежі на промислових та складських об'єктах. Частина Святошинського і Солом’янського районів Києва, а також частина Броварів залишилися без світла через аварійні ситуації. Зміни на "Укрзалізниці": Через пошкодження інфраструктури змінено маршрути та скасовано низку приміських і регіональних поїздів у напрямку Києва, Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Чим атакував ворог: хронологія атаки

Повітряна тривога у Києві пролунала близько опівночі й одразу у місті пролунали вибухи. Ворог запустив по столиці та Київській області залпи балістики. Згодом з півдня на Київ полетіли "Калібри", а після третьої ранку - кілька груп крилатих ракет. За даними моніторингових каналів, ракети маневрували, летіли через Сумську, Харківську, Полтавську, Черкаську, Чернігівську області в бік столиці.

Окрім ракет у повітряному просторі України також фіксували й безпілотники. Зокрема, вже вранці у Києві знову працювала ППО по дронах.

Всього повітряна тривога тривала у столиці 8 годин 45 хвилин.

Київ

Наслідки: 12 осіб загинули та 34 постраждали. Завтрашній день оголошений в столиці Днем жалоби.

Електропостачання: частина Святошинського та Солом’янського районів залишилася без світла.

Святошинський район: зафіксовано влучання на території промислового об’єкта, а також пожежі у складських будівлях площею 500 та 1000 кв.м. Виявлено загиблу.

Солом’янський район: у 9-поверховому житловому будинку зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа. В інших будинках вибиті вікна, пошкоджено будівлю медичного закладу, а також згоріли автомобілі, гаражі та магазин. У житлових будинках та укритті школи заблоковані люди.

Дарницький район: влучання на території нежитлового об’єкта, сталася пожежа у складських приміщеннях і на автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували та передали медикам одну людину.

За інформацією ДТЕК, після масованої атаки 40 тисяч осель в Києві залишаються без світла. При цьому 50 000 родин знову з електроенергією.

Бровари

Наслідки: Внаслідок удару є влучання в обʼєкт промислової інфраструктури. Одна людина загинула. Двоє постраждали: чоловіка 1966 р.н. у важкому стані доставили до лікарні, іншому надали допомогу на місці (від госпіталізації відмовився).

Електропостачання: Внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропостачання. Частина абонентів міста з ночі без світла. Місцева повідомила, що підзарядити гаджети можна в "пунктах незламності", які розміщені в Броварах, Княжичах та Требухові.

Бориспіль

У соцмережах повідомляють про сильну пожежу в Борисполі на місці влучання. За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. Шестеро людей травмовані.

Загалом у Київській області (Бориспільському та Броварському районах) 1 особа загинула, 7 постраждали. Пожежі зафіксовані пожежі на території двох об’єктів паливної інфраструктури, складських будівель, приватних житлових будинків та автомобіля.

Зруйновані 4 приватні житлові будинки, ще 4 - пошкоджені. Також знищені 3 автомобілі, ще 1 автомобіль пошкоджений.

Інші регіони

У Харкові - влучання БПЛА типу "Молнія" по АЗС. На Чернігівщині в місті Прилуки був приліт двох "Бандеролей". Гучно було на Черкащині, є збиті цілі.

Під масованою атакою був південь Одещини. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. У кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла залишаються 13 тисяч абонентів.

На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажівок з продуктами.

На Полтавщині виявляють уламки ракет і дронів після нічної атаки.

У різних районах області знаходять уламки ракет та БпЛА. Деякі з них - із нерозірваними бойовими частинами.

Вибухотехніки працюють над їх знешкодженням.

Реакція Зеленського

Президент України наголосив, що росіяни довго готувалися до масованого удару. Ворог комбінував балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру.

За словами глави держави, на Одещині РФ атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині - газову інфраструктуру.

"На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде", - наголосив Зеленський.

Зміни у русі приміських поїздів "Укрзалізниці"

Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки змінено рух приміських та регіональних поїздів у напрямку Києва, Київщини, Чернігівщини та Сумщини:

Зміненим маршрутом курсують:

№6903 та №6905 Ніжин - Бобрик (замість Ніжин - Київ)

№6902 та №6906 Бобрик - Ніжин (замість Київ - Ніжин)

Регіональні рейси №893 Конотоп - Бобрик (замість Конотоп - Київ) та №894 Бобрик - Ніжин (замість Київ - Ніжин).

Скасовані рейси цієї доби:

№6909 та №6911 Ніжин - Київ-Волинський

№6910 Київ-Волинський - Ніжин.

"Укрзалізниця" застерігає, що протягом дня можливі додаткові затримки та зміни на інших ділянках з безпекових міркувань. Пасажирів закликають не очікувати поїздів на платформах під час повітряної тривоги, а перебувати в укриттях.