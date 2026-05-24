Залпи балістики, "Шахеди", прильоти в будинки: що відомо про наслідки атаки на Київ

Вночі 24 травня Росія вдарила по Києву балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали в кількох районах, є поранені та загибла людина.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про масований удар станом на зараз.
Головне
У Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову - там загорілась будівля.
У Шевченківському районі займання виникло біля житлового будинку, пошкоджені вікна. Рятувальники ліквідували пожежу на газовій трубі між будинками.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив щонайменше чотири локації з наслідками атаки - Шевченківський, Дніпровський, Подільський і Солом'янський райони.
Кореспонденти РБК-України повідомляють, що цієї ночі у Києві було чути дуже гучні вибухи. Місто огортує димом з кількох локацій.
Прильоти в житлові будинки - деталі по районах
Станом на 3:00 відомі такі наслідки:
Атака триває, українців закликають не виходити з укриттів. Ракети рухаються на Київ, повідомляють Повітряні Сили.
Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих. Одного госпіталізували, іншим допомогу надали безпосередньо на місці.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі сталося влучання в 20-поверховий житловий будинок на рівні 13 поверху.
"На місто ще заходять ракети. Перебувайте в укриттях!" - написав він о 3:50.
Оновлено о 4:15
Кличко повідомив, що у столиці сталося влучання поблизу однієї зі шкіл. Там люди перебувають в укритті. Вхід в укриття засипало. Екстрені служби прямують на місце.
Згодом мер повідомив про влучання в ще одну школу. Там сталася пожежа на другому поверсі.
Кількість постраждалих у Києві зросла до 9.
Оновлено о 4:40
Кількість постраждалих у Києві зросла до 10. Зафіксовано пошкодження 5-поверхового житлового будинку, повідомляє Тимур Ткаченко.
Оновлено о 4:45
"У Шевченківському районі влучання в 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами. Попередньо, загинула 1 людина", - повідомив Кличко.
Напередодні атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по країні балістичною ракетою "Орєшник". Він закликав українців реагувати на тривоги та використовувати укриття.
Тим часом тиждень тому глава Кремля Володимир Путін під час наради з військовими особисто згадав "Орєшник" і заявив про можливість його оснащення ядерними боєголовками.
Удар він наказав завдати нібито у відповідь на обстріл гуртожитку коледжу в Старобільську - Генштаб ЗСУ підтвердив факт удару, але не по коледжу.