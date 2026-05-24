Залпи балістики, "Шахеди", прильоти в будинки: що відомо про наслідки атаки на Київ

Головне Балістичні ракети та "Шахеди" атакували Київ вночі 24 травня

Уламки впали в Подільському, Шевченківському та інших районах

Дрони влучили у 9-поверховий і 16-поверховий житлові будинки

Пошкоджено супермаркет, торговий центр, гуртожиток, школу.

Є наслідки удару по багатьох районах столиці

У Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову - там загорілась будівля.

У Шевченківському районі займання виникло біля житлового будинку, пошкоджені вікна. Рятувальники ліквідували пожежу на газовій трубі між будинками.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив щонайменше чотири локації з наслідками атаки - Шевченківський, Дніпровський, Подільський і Солом'янський райони.

Кореспонденти РБК-України повідомляють, що цієї ночі у Києві було чути дуже гучні вибухи. Місто огортує димом з кількох локацій.

Прильоти в житлові будинки - деталі по районах

Станом на 3:00 відомі такі наслідки:

Оболонський район - удар по нежитловій будівлі поруч із триповерховим будинком, потім дрон влучив у 16-поверховий будинок на рівні 12-13 поверху, виникла пожежа; окремо горить одноповерховий приватний будинок

Деснянський район - дрон влучив у будівлю торгового центру, потім у супермаркет

Дніпровський район - дрон влучив у приватний житловий будинок, горить гаражний кооператив і пошкоджена складська будівля

Дарницький район - пошкоджено гуртожиток і складське приміщення

Атака триває, українців закликають не виходити з укриттів. Ракети рухаються на Київ, повідомляють Повітряні Сили.

Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих. Одного госпіталізували, іншим допомогу надали безпосередньо на місці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Печерському районі сталося влучання в 20-поверховий житловий будинок на рівні 13 поверху.



"На місто ще заходять ракети. Перебувайте в укриттях!" - написав він о 3:50.

Оновлено о 4:15

Кличко повідомив, що у столиці сталося влучання поблизу однієї зі шкіл. Там люди перебувають в укритті. Вхід в укриття засипало. Екстрені служби прямують на місце.

Згодом мер повідомив про влучання в ще одну школу. Там сталася пожежа на другому поверсі.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 9.

Оновлено о 4:40

Кількість постраждалих у Києві зросла до 10. Зафіксовано пошкодження 5-поверхового житлового будинку, повідомляє Тимур Ткаченко.

Оновлено о 4:45

"У Шевченківському районі влучання в 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами. Попередньо, загинула 1 людина", - повідомив Кличко.