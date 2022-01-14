Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины

Время дешевых денег в мире подходит к концу. Развитые страны, залив экономики кредитами и изрядно увеличив госдолг, сходят с этой дистанции. После рекордной инфляции центробанки США и ЕС начинают ужесточение монетарной политики. И для таких стран как Украина главный вопрос заключается не в том, уйдут ли деньги с рынков, а в том, как быстро и резко это произойдет.

Печатный станок снижает обороты

Инвесторы по всему миру, затаив дыхание, ловят каждый месседж от Федеральной резервной системы США. Ежемесячно ФРС выкупала казначейские и ипотечные облигации на 120 млрд долларов, насыщая рынки деньгами. Так Америка боролась с ущербом, который пандемия и локдауны нанесли ее экономике.

"Свеженапечатанный" доллар расходился по всему миру, разгоняя цены на сырье, энергоресурсы и продовольствие. Мировые рынки подогревал и спрос со стороны ЕС и Китая, также щедро снабжавших свои экономики дешевыми деньгами. Впридачу из-за карантина появились проблемы с логистикой, что подняло стоимость транспортировки грузов.

"Богатые страны напечатали много денег, чтобы быстрыми темпами восстановиться от экономического спада, вызванного карантинными ограничениями. Страны-экспортеры сырья, в том числе и Украина, выиграли от этого, поскольку цены выросли", – объясняет замдиректора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

В США, испугавшись инфляции, в ноябре объявили о сокращении программы количественного смягчения (QE). Изначально ФРС планировала снизить объем выкупа активов на 15 млрд долларов в месяц. Но вскоре в Федрезерве передумали, решив "урезать" программу сразу на 30 млрд долларов, чтобы закончить QE на несколько месяцев раньше.

"Инфляция имеет своим последствия. Если она перестанет быть временной, то для мировой экономики это будет еще хуже, чем начать откачку ликвидности", – поясняет логику ФРС исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук.

Глава ФРС США Джером Пауэлл (Фото: GettyImages)

Еще один важный месседж от американского центробанка – ФРС поднимет свою учетную ставку трижды в этом году и столько же раз в 23-м. Тогда как ранее ужесточение монетарной политики планировалось не таким быстрым.

Почему это важно? Чем выше ставка ФРС, тем менее инвесторы склонны к рисковым активам, предпочитая "отсиживаться" в долларе – в тех же казначейских облигациях. А потому как только ставки начнут расти, неминуемо произойдет отток средств с других рынков. В МВФ назвали это одним из ключевых рисков для развивающихся стран, к которым относится и Украина.

"Монетарная политика регуляторов не могла бесконечно оставаться "сверхмягкой", соответственно, теперь вопрос заключается в том, насколько быстро экономические процессы в мире адаптируются к более высокой стоимости денег", – поясняет директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Более высокие ставки позволят замедлить инфляцию, чего, собственно, и добиваются центробанки богатых стран. И если это будет происходить постепенно, то, как полагают экономисты фонда, последствия для развивающихся рынков, вероятно, будут благоприятными.

"Более быстрое повышение ставки ФРС в ответ может потрясти финансовые рынки и ужесточить финансовые условия во всем мире. Эти события могут сопровождаться замедлением спроса и торговли в США и могут привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках", – предупреждают в МВФ.

Чего ждать Украине: дорогой госдолг и падение экспорта

Инвесторы уже выходят из развивающихся рынков, но это происходит неспешно, говорит Дмитрий Боярчук. И хотя этот риск был очевиден, для экономики Украины он может стать основным до 24-го года, считает экономист.

"Было понятно, что прошлый год для нас – исключительный. И, наверное, это был последний год в периоде "счастливых цен" для нашей экономики", – рассуждает он.

Здесь есть несколько проблем для Украины. Уход денег с рынков приведет к снижению цен на товары украинского экспорта, прежде всего это касается металлургической продукции и железорудного сырья, где уже произошел откат. Позже это скажется на темпах поступлений валютной выручки в страну, оказав давление на курс гривны.

Из-за оттока денег инвесторов правительству станет сложнее одалживать, чтобы финансировать бюджетные программы. А потому стоит готовиться к более высоким ставкам по госдолгу, в том числе и по облигациям госзайма.

"Переход центральных банков развитых стран к ужесточению монетарной политики всегда вызывает беспокойство инвесторов. Растут как безрисковые ставки доходности, так и премии за риск для развивающихся стран", – пояснил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Рост премий за риск, по его словам, в таком случае особенно заметен для стран, у которых слабые макроэкономические показатели. Но украинская экономика сформировала достаточный запас прочности, ее кредитные риски в последние годы заметно снизились, уточнил он.

В случае Украины, по его мнению, куда весомее роль фактора российской агрессии. Именно это ранее привело к резкому росту доходности по украинским евробондам, напомнил эксперт.

"Самый большой риск – повторившаяся эскалация российской агрессии в течение года. Это очень неблагоприятный сценарий, который приведет к сохранению стоимости заимствований для Украины на очень высоком уровне и сделает привлечения на частных рынках капитала невозможными", – уверен Виталий Ваврищук.

Министр финансов Сергей Марченко и премьер Денис Шмыгаль (Фото: УНИАН)

Постоянное присутствие российских войск вблизи границы – возможный фактор оттока частного иностранного капитала. Речь, по словам Ваврищука, идет как об ускоренном выводе предприятиями с иностранными инвестициями полученной в Украине прибыли, так и о выходе нерезидентов по инвестициям в ОВГЗ.

"Очевидно, что это приведет к давлению на обменный курс гривны", – говорит он.

Единственный шанс для Украины не сорваться в серьезные проблемы – оставаться в программе МВФ, полагает Дмитрий Боярчук. "Даже в прошлом году нерезиденты с осторожностью на нас смотрели. И это на фоне благоприятной внешней ситуации, что говорит о многом. Эта осторожность будет только усиливаться. Плавный выход инвесторов уже заметен, и, думаю, он будет продолжаться", – прогнозирует Боярчук.

Нерезиденты с начала 22-го года сократили свой портфель ОВГЗ почти на 3,5 млрд гривен – до немногим более 89,1 млрд гривен. К примеру, еще в октябре объем их портфеля был свыше 98 млрд гривен (летом на пике по году было больше 110 млрд гривен). Но после новостей о возможной эскалации на границе с РФ инвесторы понемногу начали сокращать свою долю в украинском внутреннем госдолге.

Где брать газ и уголь: риски в энергетике

Еще одной проблемой для Украины остается необходимость поиска угля и природного газа по приемлемым ценам, уверен Дмитрий Чурин из Eavex Capital.

Цены на энергоресурсы вышли на необоснованно высокий уровень, что, по словам собеседника, делает всю экономику страны зависимой от возможности импорта как газа, так и угля. Как, впрочем, и электроэнергии в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Энергетическая безопасность должна быть среди первоочередных задач правительства, считает он. "Абсолютно нет понимания, где будут найдены финансовые ресурсы для закачки газа в хранилища на следующий сезон. Аналогично много неопределенности существует по поставкам угля на электростанции", – отметил Чурин.

Мария Репко из ЦЭС также называет мировые цены на энергоносители гораздо большей проблемой для Украины, чем риски с заимствованиями и падением экспортной выручки.

"Это наш импорт, мы его закупаем. Пока что украинцы не почувствовали на себе высокие цены из-за госрегулирования. Но компании, которые покупают газ по рыночной цене, чувствуют вовсю. И украинский госбюджет это почувствует, поскольку из-за регулирования цен многие вещи лягут на него", – пояснила она.

Высокие цены энергоносителей производители непременно будут вынуждены со временем переложить на конечного потребителя, уверен Виталий Ваврищук. Тогда как рост цен на продукты питания, по мнению экономиста, к концу года может существенно замедлиться, поскольку продовольственная инфляция в мире начала идти на спад.

Тарифы на газ и "коммуналку" в Украине могут вырасти (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сохранение высокой инфляции – сам по себе один из значительных рисков для украинской экономики в 2022 году, говорит эксперт. "Высокая инфляция обесценивает сбережения населения, демотивирует эти сбережения держать и накапливать, а значит, лишает экономику инвестиционного ресурса", – говорит он.

На конец года, как пояснил Ваврищук, сославшись на прогноз ICU, потребительская инфляция в Украине не вернется в целевой диапазон НБУ в 5% (+/- 1%), составив 7,2%.

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Ключевым же риском не только для Украины, но и всего мира остается пандемия коронавируса. В МВФ предупреждают, что странам с развивающимися рынками, как наша, следует готовиться к возможным вспышкам экономической нестабильности, если новый виток "ковидных" проблем наложится на более быстрое ужесточение монетарной политики в США.

Еще одна общая проблема для мира, о которой уже говорят и экономисты, – неравенство в распределении вакцин. Из-за этого экономики восстанавливаются неравномерно, рискуя усилить и без того напряженную геополитическую ситуацию и разрыв между странами.