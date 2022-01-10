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МВФ предупредил о финансовых потрясениях в 2022 году: в чем причина

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Понедельник 10 января 2022 12:58
МВФ предупредил о финансовых потрясениях в 2022 году: в чем причина Фото: МВФ предупредил о финансовых потрясениях в 2022 году (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к повышению процентных ставок в США. Международный валютный фонд предупредил, что более быстрые, чем ожидалось, действия Федеральной резервной системы США могут потрясти финансовые рынки и спровоцировать отток капитала и обесценение валют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог МВФ.

"Страны с развивающейся экономикой должны готовиться к возможным вспышкам экономической нестабильности", - заявили в МВФ.

Как отмечается в блоге, рост заработной платы в США или устойчивые перебои с поставками могут привести к росту цен больше, чем ожидалось, и подогреть ожидания более быстрой инфляции, вызвав более быстрое повышение ставок центральным банком США.

"Более быстрое повышение ставок ФРС может потрясти финансовые рынки и ужесточить финансовые условия во всем мире. Эти события могут сопровождаться замедлением спроса и торговли в США и могут привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках", - говорится в блоге.

В нем говорится, что развивающиеся рынки с высоким государственным и частным долгом, валютными рисками и более низкими сальдо текущего счета уже столкнулись со значительными движениями своих валют по отношению к доллару США.

Фонд заявил, что развивающиеся рынки с более сильным инфляционным давлением или более слабыми институтами должны действовать быстро, чтобы позволить валютам обесцениться и повысить базовые процентные ставки. Он призвал центральные банки четко и последовательно сообщать о своих планах по ужесточению политики, а страны с высоким уровнем долга, номинированного в иностранной валюте, должны по возможности хеджировать свои риски.

Правительства также могут объявить о планах по увеличению бюджетных ресурсов за счет постепенного увеличения налоговых поступлений, проведения изменения в пенсиях и субсидиях или других мер, добавили в МВФ.

Напомним, американский инвестиционный банк JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса. В следующем году также ожидается полное восстановление мировой экономики.

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