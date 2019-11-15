ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Залог за Писарука внесет "Райффайзен Банк Аваль"

Новости » Политика     15.11.2019 - 12:23
Залог за Писарука внесет "Райффайзен Банк Аваль"
Фото: Александр Писарук (из открытых источников)

За Писарука должны внести залог в течение пяти дней

Залог за бывшего замглавы Национального банка Украины Александра Писарука внесет "Райффайзен Банк Аваль", главой правления которого он является. Об этом говорится в сообщении пресс-служба банка.

Сообщается, что банк выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию Высшего антикоррупционного суда.

"Александр Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления Райффайзен Банка Аваль", - отметил глава набсовета банка Мартин Грюлль.

Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 30 млн гривен, однако суд отпустил Писарука под залог в размере 5 млн гривен.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило Присаруку подозрение в причастности к завладению стабилизационного кредита Нацбанка.

На этой неделе сотрудники НАБУ провели следственные действия в "Райффайзен Банк Авале" и задержали главу правления Александра Писарука. Обыски проводились в рамках дела VAB банка о вероятном завладение рефинансированием НБУ на сумму 1,2 млрд гривен.

В НБУ отреагировали на вручение подозрения Писаруку
Новости Украины Райффайзен Банк АвальАлександр Писарукзалог
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь