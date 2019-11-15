Заставу за Писарука внесе "Райффайзен Банк Аваль"

Фото: Олександр Писарук (з відкритих джерел)

За Писарука повинні внести заставу протягом п'яти днів

Заставу за колишнього заступника голови Національного банку України Олександра Писарука внесе "Райффайзен Банк Аваль", головою правління якого він є. Про це йдеться в повідомленні прес-служба банку.

Повідомляється, що банк виконає всі необхідні дії щодо внесення застави згідно з вимогою Вищого антикорупційного суду.

"Олександр Писарук буде і надалі працювати на посаді голови правління Райффайзен Банку Аваль", - зазначив голова наглядової ради банку Мартін Грюль.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на утриманні під вартою з альтернативою внесення застави в 30 млн гривень, однак суд відпустив Писарука під заставу в розмірі 5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро оголосило Присаруку підозру в причетності до заволодіння стабілізаційного кредиту Нацбанку.

На цьому тижні співробітники НАБУ провели слідчі дії в "Райффайзен Банк Авалі" і затримали голову правління Олександра Писарука. Обшуки проводилися в рамках справи VAB банку про ймовірне заволодіння рефінансуванням НБУ на суму 1,2 млрд гривень.