UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Залізний Майк" Тайсон відвідав хокей у компанії елітного тафгая: за кого вболівав легенда

Фото: Зіркова компанія перед матчем "Далласа" (twitter.com/RicFlairNatrBoy)
Автор: Антон Федорців

На четвертий поєдинок фінальної серії Західної конференції Національної хокейної ліги між "Даллас Старз" і "Вегас Голден Найтс" навідався колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter техасців.

Легендарний боксер слідкував за матчем у компанії колишнього реслера Ріка Флера та хокейного хулігана зі стажем Тая Домі.

Тайсон одягнув джерсі "Старз" із 18-м номером і прізвищем Домі. Кольори "Далласа" захищає син відомого тафгая – Макс Домі. Центрфорвард у звітному поєдинку потрапив до другої ланки та взяв участь у гольовій атаці, що призвела до другої шайби Робертсона.

Тріо бійців на чолі з Тайсоном добре порозважалося у VIP-зоні "Амерікан Ейрлайнс Центру" – домашньої арени "Старз". Колишній боксер навіть поімітував бій із маскотом техасців. "Залізний Майк" виріс у Брукліні, а в симпатіях до конкретних хокейних команд раніше помічений не був.

Зрештою, поєдинок завершився перемогою "Далласа". Господарі льоду дотиснули "Голден Найтс" в овертаймі завдяки шайбі Павелскі. Рахунок у серії до чотирьох перемог – 3:1 на користь "Вегаса".

До слова, напередодні розібрали досягнення Меттью Ткачука в плей-офф НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей