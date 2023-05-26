"Залізний Майк" Тайсон відвідав хокей у компанії елітного тафгая: за кого вболівав легенда

Легендарний боксер слідкував за матчем у компанії колишнього реслера Ріка Флера та хокейного хулігана зі стажем Тая Домі.

Тайсон одягнув джерсі "Старз" із 18-м номером і прізвищем Домі. Кольори "Далласа" захищає син відомого тафгая – Макс Домі. Центрфорвард у звітному поєдинку потрапив до другої ланки та взяв участь у гольовій атаці, що призвела до другої шайби Робертсона.

Тріо бійців на чолі з Тайсоном добре порозважалося у VIP-зоні "Амерікан Ейрлайнс Центру" – домашньої арени "Старз". Колишній боксер навіть поімітував бій із маскотом техасців. "Залізний Майк" виріс у Брукліні, а в симпатіях до конкретних хокейних команд раніше помічений не був.

Зрештою, поєдинок завершився перемогою "Далласа". Господарі льоду дотиснули "Голден Найтс" в овертаймі завдяки шайбі Павелскі. Рахунок у серії до чотирьох перемог – 3:1 на користь "Вегаса".