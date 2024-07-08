"Залізний генерал". В Україні вийде книга про Валерія Залужного: коли можна придбати

Що відомо про новинку

На сайті книгарні з'явилася можливість оформити передзамовлення книги про Валерія Залужного. Вона називається "Залізний генерал. Уроки людяності".

Авторкою видання стала Людмила Долгоновська. Вона була радницею зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2023 роках. Протягом цього часу Людмила працювала із Залужним.

"Цією книжкою я засвідчую лідерство генерала Залужного і його внесок у нашу спільну велику боротьбу за свободу. Мені хочеться, щоб ми частіше дякували військовим - від солдата до чотиризіркового генерала. Ця книжка - моє величезне "дякую" Валерію Залужному за його служіння своїй державі, за наставництво й уроки, які я винесла, працюючи поруч із ним", - розповіла авторка в коментарі "УП Життя".

В описі книги йдеться про те, що це нонфікшн з описом реальних ситуацій з початку повномасштабного вторгнення. Долгоновська також додає цитати та коментарі наближених людей, які надають новий погляд на постать Головнокомандувача.

У продажу книга з'явиться з 19 серпня цього року. Наразі на сайті книгарні можна оформити передзамовлення.

Обкладинка книги "Залізний генерал. Уроки людяності" (фото: vivat.com)

Обстріл друкарні Vivat

Нагадаємо, що 23 травня 2024 року росіяни поцілили у друкарню "Фактор-Друк", де книгарня "Vivat" видавала свої книги. У результаті 50 000 книг згоріли.

Того дня окупанти також випустили 15 російських ракет на Харків та область, які забрали життя сімох людей та поранили 21.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що держава допоможе відновити типографію та підтримає галузь книгодрукування загалом.