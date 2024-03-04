Залізниця і аеропорти. У Німеччині готують нові страйки на транспорті

Німецька профспілка машиністів залізничного транспорту GDL оголосила про 35-годинний страйк по всій країні через зрив переговорів. Однією з ключових вимог є скорочення кількості робочих годин з 38 до 35 на тиждень зы збереженням оплати праці.

У профспілці заявили, що більше не будуть попереджати про початок страйку за 48 годин.

"Ми починаємо так звану страйкову хвилю. Після цього залізниця перестане бути надійним засобом пересування ", – сказав голова GDL Клаус Везельскі.

На сторінці Deutsche Bahn попереджається про страйк для пасажирських потягів з 02:00 ночі четверга до 13:00 п'ятниці (8 березня). Під час страйку DB пропонує базові міжміські, регіональні та S-Bahn перевезення.

Також найбільша німецька профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa до нового страйку 7 і 8 березня.

У заяві йдеться, що персонал має зупинити роботу з 4:00 ранку 7 березня до 7:10 ранку 9 березня (субота). При цьому можливі затримки і скасування рейсів, бо попередні страйки зривали рейси. 20 лютого під час подібного страйку більшість пасажирських рейсів Lufthansa були скасовані, через що постраждали близько 100 тисяч пасажирів.