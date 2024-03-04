Залізниця і аеропорти. У Німеччині готують нові страйки на транспорті

У Німеччині триває хвиля страйків на транспорті. 7 і 8 березня страйкуватимуть машиністи залізничної компанії Deutsche Bahn та наземні працівники авіакомпанії Lufthansa.
Пасажирам рекомендують перенести заплановані поїздки на інші дні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Німецька профспілка машиністів залізничного транспорту GDL оголосила про 35-годинний страйк по всій країні через зрив переговорів. Однією з ключових вимог є скорочення кількості робочих годин з 38 до 35 на тиждень зы збереженням оплати праці.
У профспілці заявили, що більше не будуть попереджати про початок страйку за 48 годин.
"Ми починаємо так звану страйкову хвилю. Після цього залізниця перестане бути надійним засобом пересування ", – сказав голова GDL Клаус Везельскі.
На сторінці Deutsche Bahn попереджається про страйк для пасажирських потягів з 02:00 ночі четверга до 13:00 п'ятниці (8 березня). Під час страйку DB пропонує базові міжміські, регіональні та S-Bahn перевезення.
Також найбільша німецька профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa до нового страйку 7 і 8 березня.
У заяві йдеться, що персонал має зупинити роботу з 4:00 ранку 7 березня до 7:10 ранку 9 березня (субота). При цьому можливі затримки і скасування рейсів, бо попередні страйки зривали рейси. 20 лютого під час подібного страйку більшість пасажирських рейсів Lufthansa були скасовані, через що постраждали близько 100 тисяч пасажирів.
Раніше повідомлялося про страйки на місцевому транспорті у Німеччині. Вони пройшли майже в усіх федеральних землях.
Також ми писали, що німецька профспілка машиністів залізничного транспорту GDL оголошувала у кінці січня тижневий страйк. Було скасовано близько 80% поїздів далекого сполучення та значну частину регіональних поїздів.
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