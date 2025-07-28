Залізничники виходять на протест: коли Польщу чекає транспортний хаос

У понеділок, 28 липня, залізничники по всій Польщі проведуть акцію протесту з пікетами та блокуванням доріг. Профспілки вимагатимуть змін у транспортній політиці та застерігають про масові звільнення й кризу в галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Отож, масштабну акцію протесту залізничників було ініційовано низкою галузевих профспілок.

Згідно з заявами організаторів, страйки відбудуться у формі пікетів і блокування доріг у десятках ключових транспортних вузлів країни. Протест триватиме з 10:00 до 14:00, охоплюючи щонайменше десять регіонів, серед яких Мазовецьке, Куявсько-Поморське, Підляське, Малопольське, Люблінське, Сілезьке, Великопольське, Свєнтокшиське воєводства та Західне Помор’я.

Причини протесту

Залізничні профспілки висловлюють глибоке невдоволення державною транспортною політикою, яку називають "антизалізничною".

Серед основних претензій:

відсутність системної підтримки галузі з боку держави;

найвищі в Євросоюзі тарифи на доступ до інфраструктури;

рекордно дорога тяглова енергія, яка ускладнює економічну діяльність компаній.

Як наголосив Лєшек Мєнтек, представник профспілки машиністів залізничних поїздів, профспілкові організації втомилися від ігнорування своїх вимог. Вони попереджають, що за нинішніх умов Польщу може очікувати параліч залізничного транспорту та масові звільнення працівників галузі.

Потенційні наслідки

Хоча організатори обіцяють, що протести будуть мирними, блокування автомобільних шляхів може спричинити серйозні перебої в русі транспорту як у містах, так і на міжміських маршрутах. Особливо складною ситуація може стати для пасажирів та перевізників, що користуються маршрутами в прикордонних і транзитних регіонах.

Профспілки закликають уряд негайно розпочати діалог з представниками галузі та переглянути економічну модель функціонування залізничного сектору. За їх словами, без рішучих кроків громадський транспорт у Польщі опиниться під загрозою довготривалого занепаду.

Наразі польська влада не надала офіційного коментаря щодо запланованої акції протесту.