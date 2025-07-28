Железнодорожники выходят на протест: когда Польшу ждет транспортный хаос

В понедельник, 28 июля, железнодорожники по всей Польше проведут акцию протеста с пикетами и блокированием дорог. Профсоюзы будут требовать изменений в транспортной политике и предостерегают о массовых увольнениях и кризисе в отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

Итак, масштабная акция протеста железнодорожников была инициирована рядом отраслевых профсоюзов.

Согласно заявлениям организаторов, забастовки пройдут в форме пикетов и блокирования дорог в десятках ключевых транспортных узлов страны. Протест продлится с 10:00 до 14:00, охватывая по меньшей мере десять регионов, среди которых Мазовецкое, Куявско-Поморское, Подляское, Малопольское, Люблинское, Силезское, Великопольское, Свентокшиское воеводства и Западное Поморье.

Причины протеста

Железнодорожные профсоюзы выражают глубокое недовольство государственной транспортной политикой, которую называют "антижелезнодорожной".

Среди основных претензий:

отсутствие системной поддержки отрасли со стороны государства;

самые высокие в Евросоюзе тарифы на доступ к инфраструктуре;

рекордно дорогая тягловая энергия, которая усложняет экономическую деятельность компаний.

Как отметил Лешек Ментек, представитель профсоюза машинистов железнодорожных поездов, профсоюзные организации устали от игнорирования своих требований. Они предупреждают, что при нынешних условиях Польшу может ожидать паралич железнодорожного транспорта и массовые увольнения работников отрасли.

Потенциальные последствия

Хотя организаторы обещают, что протесты будут мирными, блокирование автомобильных дорог может вызвать серьезные перебои в движении транспорта как в городах, так и на междугородных маршрутах. Особенно сложной ситуация может стать для пассажиров и перевозчиков, пользующихся маршрутами в приграничных и транзитных регионах.

Профсоюзы призывают правительство немедленно начать диалог с представителями отрасли и пересмотреть экономическую модель функционирования железнодорожного сектора. По их словам, без решительных шагов общественный транспорт в Польше окажется под угрозой долговременного упадка.

Сейчас польские власти не предоставили официального комментария относительно запланированной акции протеста.