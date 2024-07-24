Залізничні тарифи мають бути не "гармонізовані", а економічно обгрунтовані, – експерт

Ініціатива "Укрзалізниці" гармонізувати тарифи на вантажні залізничні перевезення є нелогічною, доки ці тарифи не є економічно обгрунтованими.

Більше того, гармонізація також не є логічною, оскільки вартість перевезення вантажів відрізняється за багатьма параметрами.

"Існуючі на сьогодні тарифні класи є недосконалими. Але ми виступаємо за те, щоб залізничний тариф був економічно обґрунтованим - з розумінням того, що для перевезення різних вантажів собівартість не є однаковою", - наголосив Каленков.

Він пояснив, що УЗ має клієнтів, які відправляють вантажі ритмічно, кожну добу, в одному або у двох різних напрямках, але цілими ешелонами. Але з іншого боку, часто УЗ доводиться збирати вантажі від одного елеватора чи кар’єру до іншого, по три-п’ять вагонів, звідки їх везуть на сортувальні станції, а потім вже до споживачів.

"Функціонування всього цього господарства – сортувальних станцій, відповідних депо і так далі, - не можна розмазувати по всьому ринку. За це мають платити ті, хто отримують вигоду від цього. Великі перевізники промислових вантажів, які возять стабільно щодоби, щосезону в кількох напрямках, повинні мати реальну собівартість, а не середню температуру по палаті. І тоді всі побачать, що собівартість перевезення залізної руди в рази нижча, ніж перевезення вагону з піском", - наголосив Каленков.

Він також зауважив, що у європейських країнах, які не сегментують споживачів на класи, забезпечують знижки перевізникам, які проводять постійні перевезення в декількох напрямках цілими маршрутами.

"Іноді ці знижки дуже значні. Тому заяви про те, що Укрзалізниці все одно що перевозити – тону руди, вугілля чи зерна – економічно необґрунтовані. І це свідчить про те, що вони вкотре хочуть субсидувати інші перевезення за рахунок промисловості", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, очільник УЗ Євген Лященко заявив, що компанія має намір "гармонізувати" тариф на вантажні перевезення. У результаті цього, як очікується, витрати промисловості зростуть мінімум на 7-10%. Бізнес-асоціації виступили проти цієї ініціативи: там нагадали, що у 2022 році УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення на рекордні 70%, а отже, зараз компанія може навіть знизити ці тарифи, адже обсяги перевезень у порівнянні з 2022 роком безпрецедентно зросли.