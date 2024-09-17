Залізничні перевезення зерна і руди мають різну собівартість, тож тарифи не можуть бути рівними, - ФРТУ

"В Україні існує транспортний податок, який платять власники машин. А тепер уявіть, що завтра цей податок доведеться платити усім, у тому числі тим, у кого машини немає. Напевно, вони були б здивовані і сердиті, якби так сталося. Власне, саме так почуваються перевізники руди - коли їм пропонують платити тариф такий же, як зерновикам", - заявив Гусак.

Він пояснив, що зрівнювання тарифів є нелогічним та протирічить усім принципам здорової ринкової економіки, яка керується виключно принципом: платиш за те, чим користуєшся. Адже експортери руди не використовують навіть десяту частину інфраструктури, якої потребують аграрії для перевезень, а витрати палива Укрзалізницею на перевезення однієї тонни руди значно менші, ніж в середньому на тонну зерна.

"Аграрії використовують для перевезень зерна так звані збірні потяги – коли спочатку невеликим локомотивом доставляють по декілька вагонів зі станцій навантаження до збірних станцій, потім групою - до сортувальної станції, там поїзд переформовують, і нову групу везуть до наступної сортувальної станції", - пояснив Гусак.

До кінцевої станції вагон може змінити декілька локомотивів і поїздів, в цій роботі задіяна величезна кількість людей, локомотивів та інфраструктури. Натомість для завантаження руди, потягу достатньо просто приїхати до станції комбінату, причепити до магістрального локомотива вже сформований комбінатом маршрутний поїзд з призначенням на одну конкретну станцію – і відразу вирушити до цієї станції.

Він підкреслив, що для перевезення 10 млн т руди в маршрутах у порівнянні з 10 млн тон зерна у збірних потягах, Укрзалізниця використовує у 22 рази менше залізничних станцій, в 5 разів менше залізничних колій.

"Тому, власне, виникає логічне питання: чому перевізники руди мають оплачувати послуги, якими не користуються? Чому вони мають фінансувати існування малодіяльних станцій, які потрібні тільки для завантаження зерна, і лише сезонно, якщо взагалі не користуються їхніми послугами?", - зауважив експерт.

Він нагадав, що Україна прагне отримати членство в ЄС. Але для цього необхідно виконувати його норми та закони.

"Рівність для всіх" - це совок, якого ми щосили прагнемо позбутися. Керівництву УЗ варто ще раз порахувати, які вантажі вважати "збитковими". І не маніпулювати даними – особливо, якщо помилки в маніпуляціях видно неозброєним оком", - резюмував експерт.

Як відомо, керівник "Укрзалізниці" Євген Лященко заявив, що компанія очікує збиток у кінці року, і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Водночас, перше півріччя компанія закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн.