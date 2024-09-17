Железнодорожные перевозки зерна и руды имеют разную себестоимость, поэтому тарифы не могут быть равными, - ФРТУ

"В Украине существует транспортный налог, который платят владельцы машин. А теперь представьте, что завтра этот налог придется платить всем, в том числе тем, у кого машины нет. Наверное, они были бы удивлены и сердиты, если бы это произошло. Собственно, именно так чувствуют себя перевозчики руды – когда им предлагают платить тариф такой же, как зерновикам", – заявил Гусак.

Он объяснил, что уравнивание тарифов нелогично и противоречит всем принципам здоровой рыночной экономики, которая руководствуется исключительно принципом: платишь за то, чем пользуешься. Ведь экспортеры руды не используют даже десятую часть инфраструктуры, в которой нуждаются аграрии для перевозок, а расход топлива Укрзализныцей на перевозку одной тонны руды значительно меньше, чем в среднем на тонну зерна.

"Аграрии используют для перевозок зерна так называемые сборные поезда – когда сначала небольшим локомотивом доставляют по несколько вагонов со станций погрузки в сборные станции, затем группой - в сортировочную станцию, там поезд переформовывают, и новую группу везут на следующую сортировочную станцию", - пояснил Гусак. .

До конечной станции вагон может изменить несколько локомотивов и поездов, в этой работе задействовано множество людей, локомотивов и инфраструктуры. Для загрузки руды, поезда достаточно просто приехать к станции комбината, прицепить к магистральному локомотиву уже сформированный комбинатом маршрутный поезд с назначением на одну конкретную станцию – и сразу отправиться к этой станции.

Он подчеркнул, что для перевозки 10 млн т руды в маршрутах по сравнению с 10 млн тонн зерна в сборных поездах "Укрзализныця" использует в 22 раза меньше железнодорожных станций, в 5 раз меньше железнодорожных путей.

"Поэтому собственно возникает логический вопрос: почему перевозчики руды должны оплачивать услуги, которыми не пользуются? Почему они должны финансировать существование малодеятельных станций, которые нужны только для загрузки зерна, и только сезонно, если вообще не пользуются их услугами?", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Украина стремится обрести членство в ЕС. Но для этого нужно выполнять его нормы и законы.

"Равенство для всех" - это совок, от которого мы вовсю стремимся избавиться. Руководству УЗ следует еще раз посчитать, какие грузы считать "убыточными". И не манипулировать данными – особенно, если ошибки в манипуляциях видны невооруженным глазом", - резюмировал эксперт.

Как известно, руководитель "Укрзализныци" Евгений Лященко заявил, что компания ожидает убыток в конце года и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. В то же время, первое полугодие компания закончила с прибылью почти в 3 млрд грн.