Залізнична катастрофа у Словаччині: в МВС назвали попередню причину інциденту

Міністр зазначив, що, за попередніми даними, аварія могла статися через людський фактор, а не помилку в системі.

"Виглядає так, що один із машиністів локомотивів зробив помилку та не поступився дорогою. Однак це лише попередня версія", - сказав Шутай-Ешток.

У зв’язку з інцидентом, прокуратура відкрила кримінальне провадження.

За даними словацької залізничної компанії ZSSK, поранень зазнав один із чотирьох їхніх співробітників, що перебували в потягах, які зіткнулися.

Фото: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba (facebook.com/profile.php?id=100067759355175)