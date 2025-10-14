Залізнична катастрофа у Словаччині: в МВС назвали попередню причину інциденту

Зіткнення швидкісних потягів у Словаччині могло статися через людську помилку.
Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
Міністр зазначив, що, за попередніми даними, аварія могла статися через людський фактор, а не помилку в системі.
"Виглядає так, що один із машиністів локомотивів зробив помилку та не поступився дорогою. Однак це лише попередня версія", - сказав Шутай-Ешток.
У зв’язку з інцидентом, прокуратура відкрила кримінальне провадження.
За даними словацької залізничної компанії ZSSK, поранень зазнав один із чотирьох їхніх співробітників, що перебували в потягах, які зіткнулися.
Фото: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba (facebook.com/profile.php?id=100067759355175)
Нагадаємо, вранці у понеділок, 13 жовтня, в Словаччині зіштовхнулися швидкісні пасажирські потяги.
Внаслідок аварії десятки людей зазнали поранень, двоє з них перебувають у критичному стані.
Як повідомили в МЗС України, в аварії постраждали близько 70 людей, серед них є молодий українець.