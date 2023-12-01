Залізнична "Чорнобаївка". СБУ підірвала у Бурятії ще один потяг, - джерела

Співрозмовники видання зазначають, росіяни двічі потрапили в пастку СБУ - на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом.

Як зазначають наші джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Так, перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст".

"Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої", - повідомили джерела.

Як пишуть російські Телеграм-канали, від вибуху загорілось 6 цистерн. Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг.

Що відомо про "Чортів міст", де стався другий підрив

Чортів міст - напівкруглий віадук на Північному обході Байкало-Амурської магістралі. Був побудований в 1986 році, але постійний рух поїздів почався в 1989. Проходить над річкою Ітикіт. Висота досягає 35 метрів.

Розташований на характерних двоярусних опорах, єдиний у Росії міст такої конструкції. За даними з відкритих джерел, міст дещо розгойдується при проходженні по ньому важких потягів (з 2002 року такі по мосту не ходять, ходять тільки робочі поїзди, основний рух йде по Північному тунелю). Тож він користується "недоброю славою у машиністів", що побоюються проїжджати мостом.

Перший вибух на залізниці в Бурятії

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна повідомили про вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. Він використовується, зокрема, для військових поставок.

Мова йшла про вибух у Північномуйському тунелі. За даними джерела, під час руху вантажного поїзда в тунелі спрацювали чотири вибухових пристрої. У РФ же спочатку казали, що в тунелі нібито сталася пожежа через "замикання кабельної мережі".

А згодом росіяни почали стверджувати, що причиною вибуху нібито є "диверсія". У Росії було порушено кримінальну справу за статтею "теракт".

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