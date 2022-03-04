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Под Затокой украинская ПВО сбила российский самолет: пилота разыскивают

Автор: Мария Кучерявец

Вблизи курортной Затоки украинское подразделение ПВО сбило российский самолет, атаковавший один из объектов инфраструктуры. Пилот успел катапультироваться, сейчас его разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Подразделение ПВО под курортной Затокой сбил российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры. Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 3 марта, над Ирпенем был сбит российский самолет Су-30.

Кроме того, вооруженные силы Украины ликвидировали вражеский самолет вблизи Волновахи в Донецкой области - был сбит российский истребитель СУ-34.

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ЗатокаВойна России против Украины