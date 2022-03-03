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Украинские ПВО сбили российский самолет над Ирпенем

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Ирпень, Четверг 03 марта 2022 10:26
Украинские ПВО сбили российский самолет над Ирпенем Фото: Украина сбила российский истребитель Су-30 (wikimedia.org Rulexip)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 3 марта, над Ирпенем был сбит российский самолет Су-30. Вражеский самолет был сбит украинскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал с отличием", - написал он.

Напомним, ранее за 28 февраля Вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей.

При этом в ночь на 2 марта украинские ПВО сбили два российских истребителя в Киевской области.

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