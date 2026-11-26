Конгрес місцевих та регіональних влад, що відбувся 24 листопада на Закарпатті, обернувся гострою дискусією між керівниками громад та урядовцями через відмову Мінфіну переглянути механізм реверсної дотації та скарги на ігнорування гострих проблем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяви учасників заходу.

Реверсні дотації переглядати не будуть

На конгресі місцевих влад міністр фінансів Сергій Марченко заявив про неможливість перегляду механізму реверсної дотації, попри вимоги представників громад. Йдеться про вилучення коштів із місцевих бюджетів із вищим рівнем податкоспроможності.

За оцінкою Перечинського міського голови Івана Погоріляка, загальна сума таких відрахувань становить близько 19 млрд грн - приблизно 0,5% державного бюджету. Водночас для громад ці кошти є критично важливим ресурсом через додаткове навантаження від релокованого бізнесу та внутрішньо переміщених осіб.

Гостру дискусію в кулуарах ініціював міський голова Дніпра Борис Філатов, до якої долучилися мер Львова Андрій Садовий та інші керівники громад.

"Коли нам розбомбили половину Новокодацького району, нам виділили 270 мільйонів гривень дотації, Сергію Михайловичу. А де ці гроші? Ми отримали лише 170 мільйонів. Колеги, не соромтеся говорити про проблеми. Чого ми тут зібралися - просто посидіти? У нас рве комунікації, після кожного прильоту виникають гідроудари. Нас обстрілюють десятки разів", - заявив Філатов.

Він додав, що "не можна дивитися на людські долі лише через цифри" і 220 спроможних громад можуть зробити неспроможними.

"Нам кажуть про дефіцит бюджету в 10-70 мільярдів євро. Якщо говорити про реверсну дотацію, то це 20 мільярдів гривень на всю країну - лише 0,57%. Реверс - це не гроші державного бюджету. Ми просто просимо залишити їх громадам, тому що державному бюджету вони суттєво не допоможуть, а для нас мають велике значення", - сказав мер Дніпра.

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Іван Погоріляк пояснив, що навіть невеликі громади, які приймають релокований бізнес, стикаються зі значним збільшенням витрат на інфраструктуру та соціальні послуги.

"Ми мала громада, але прийняли багато релокованого бізнесу, і бюджет у нас зріс щонайменше втричі. Водночас виклики із забезпечення роботи індустріального парку, промислових підприємств, будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб, які є працівниками цих підприємств, зросли в сотні разів", - зазначив міський голова.

За його словами, під час розмови міністр фінансів Сергій Марченко відкинув можливість перегляду механізму, пославшись на вимоги міжнародних партнерів щодо перерозподілу доходів на користь менш фінансово спроможних громад.

Погоріляк наголосив, що зростання доходів після релокації підприємств не компенсує витрат на лікарні, дитсадки та школи, навантаження на які зросло в рази.

"До нас приїхало багато людей, підприємців. У рази зросло навантаження на комунальну та соціальну інфраструктуру - лікарні, дитсадки, школи. І всі ці питання потрібно вирішувати", - пояснив він.

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Відкритого діалогу не вийшло

Водночас учасники Конгресу заявили про брак можливостей для відкритого діалогу з центральною владою. За словами голови Закарпатської обласної ради Андрія Шекети, у залі було багато людей, які намагалися взяти слово, але такої можливості не отримали.

"Я сидів в останньому ряді і бачив велику кількість людей, які піднімали руку, але не мали цієї змоги. І навіть на трансляції ми бачимо, що когось вперто не помічають, а коли вже не можна не помічати, як, наприклад, Садового, то одразу намагаються поставити в певні рамки", - зазначив Шекета.

На його думку, надмірний контроль та режисура процесу унеможливлювали постановку гострих запитань, які попередньо не пройшли фільтри.

Шекета додав, що навіть у неформальному спілкуванні за лаштунками урядовці часто демонстрували небажання обговорювати конкретні рішення, навіть коли йшлося не про гроші, а про прості зміни до постанов.

Керівник ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко також критично оцінив формат заходу у своєму дописі на Facebook.

"Усіх попередили - сидіти тихо, аплодувати голосно й не відсвічувати. Питання мають ставити спеціально підготовлені люди за визначеними тезами", - написав він.