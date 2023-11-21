Пів міста без тепла: РФ провалила опалювальний сезон в окупованому Маріуполі

Окупанти провалили вже другий опалювальний сезон в Маріуполі. Десятки будинків вцілілого після російських руйнувань міста досі залишається без тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду в Телеграм.
"В окупованому місті досі частина будинків та навчальних закладів без тепла. Люди скаржаться до місцевої адміністрації, але жодних рішень немає. Загарбники за майже два роки так і не змогли замінити знищені ними ж комунікації та налагодити мережі", - йдеться в повідомленні.
Так, батьки учнів школи №21 скаржаться на те, що їхні діти навчаються у холодних приміщеннях. Міська влада повідомляє, що місцеві мешканці також мерзнуть у своїх домівках через відсутність опалення.
"Вже другий рік без тепла, в будинках залишилися здебільшого одні старі люди. На вулиці холодина, вітер, а у квартирах вогкість!", - цитують місцевих мешканців у повідомленні.
Зокрема наголошують, що такі скарги в окупованому Маріуполі надходять масово.
Варто зазначити, що російська агресія призвела до тяжких наслідків для Маріуполя - майже 90% міста зруйновано в результаті російських обстрілів. Спочатку окупанти запускали масові інформаційні кампанії про, начебто, відбудову зруйнованого міста, втім згодом виявилось, що дана акція була показовою, та приуроченою до приїзду в місто російського диктатора Володимира Путіна.
У вцілілих будинках окупанти позрізали батареї й не встановили нові, що призвело до вогкості та відволоження стін. Це зробило помешкання фактично непридатними до життя. Натомість майже всі зруйновані будинки росіяни знесли, щоб приховати свої воєнні злочини в Маріуполі.
Тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. При цьому з перших днів вторгнення російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт.
Наприклад, у серпні 2023 року в порту тимчасово окупованого Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель, а також раніше там помітили чотири бойові вертольоти загарбників. Крім того, наразі Маріуполь зруйновано на 90%.
У листопаді цього року також стало відомо, що окупанти продовжують облаштовувати в місті військові бази.
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