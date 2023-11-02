У залишках нової російської ракети С-400 знайшли іноземну плату

"Іноземна плата нової російської ракети 40Н6, яка використовується в комплексах С-400. Її дальність - 380-400 км", - написав Єрмак та оприлюднив фото.

За його даними залишки ракети знайшли на Запорізькому напрямку.

"Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робота", - додав керівник Офісу президента.

Іноземні компоненти в ракетах

Раніше в ГУР повідомили, що найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить Російська федерація, у двох виробах - це "Іскандер" та "Кинжал". Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації. При цьому найбільше в російській військовій техніці знаходять комплектуючі американських компаній.

За останніми даними, росіяни можуть виробляти близько 100-120 ракет на місяць і прагнуть збільшити кількість до 150. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.