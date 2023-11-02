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В остатках новой российской ракеты С-400 обнаружили иностранную плату

Фото: в остатках новой российской ракеты С-400 нашли иностранную плату (t.me/ermaka2022)
Автор: Александр Белоус

В остатках новых российских ракет, которыми обстреливают Украину, находят платы иностранного производства. Эти данные передаются партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Иностранная плата новой российской ракеты 40Н6, которая используется в комплексах С-400. Ее дальность - 380-400 км", - написал Ермак и обнародовал фото.

По его данным, остатки ракеты нашли на Запорожском направлении.

"Наши эксперты продолжают исследовать иностранные компоненты российских вооружений. Мы передаем данные партнерам, чтобы принимать меры и исключать возможность поставок этих компонентов в РФ. Это постоянная работа", - добавил руководитель Офиса президента.

Иностранные компоненты в ракетах

Ранее в ГУР сообщили, что больше иностранных компонентов, от которых критически зависит Российская федерация, в двух изделиях - это "Искандер" и "Кинжал". Кроме того, иностранные компоненты есть и в российской авиации. При этом больше всего в российской военной технике находят комплектующие американских компаний.

По последним данным, россияне могут производить около 100-120 ракет в месяц и стремятся увеличить количество до 150. Детальнее - в материале РБК-Украина.

 

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