Залишиться один центр. Де поселитися новоприбулим біженцям у Чехії

У Чехії змінюють надання термінового розміщення для новоприбулих біженців із України. Із 1 квітня короткочасний притулок діятиме лише в одному місті.

Куди звертатися українцям для отримання безкоштовного житла, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukraina.radio.cz .

У Міністерстві внутрішніх справ попереджають українських біженців про зміни з 1 квітня, які стосуватимуться короткочасного притулку для новоприбулих. Зупинитися на короткий час українці зможуть лише в місті Острава. До кінця березня новоприбулих приймає також центр у Брно.

Екстрений притулок – це місце розміщення людей, які прибули до країни, щоб попросити про тимчасовий захист, але які не мають де зупинитися на перший час, поки у Крайовому центрі допомоги Україні (KACPU) неробочий час. Або поки очікується рішення про надання тимчасового захисту і гуманітарного житла.

Адреси короткочасних притулків, які діють зараз:

Ostrava, Dr. Malého 1356/17 (тел. +420 771 288 779);

Брно, Hněvkovského 30/65 (тел. +420 770 132 569) – до 1 квітня.

Із проханням про гуманітарне житло можна звертатися лише до KACPU в Остраві (за тією самою адресою). Графік роботи: понеділок, середа, з 8.00 до 16.00, п'ятниця – з 8.00 до 14.00.

Там новоприбулих розподіляють на безкоштовне проживання по всій Чехії. Водночас обрати регіон чи тип житла біженці не можуть.

Гуманітарне житло можна отримати на термін до 150 днів. Вразливі категорії біженців мають право на безстрокове проживання. Із 1 вересня 2024 року гуманітарне житло держава надаватиме максимум на 90 днів усім категоріям біженців.

Ті біженці, які не потребують гуманітарного житла, мають подавати заяви про тимчасовий захист до KACPU разом із довідкою про наявність житла з офіційно завіреним підписом власника нерухомості чи особи, яка надає житло, або ж офіційно завірену копію договору оренди житла.