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Залишилося кілька днів: ПФУ попередив тих, хто хоче отримати субсидію

Фото: для отримання субсидій потрібно подати заявку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нові отримувачі субсидій повинні подати заяву до 1 грудня. У цьому разі вони зможуть отримати гроші на компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили у ПФУ, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення до завершення опалювального сезону - 30 квітня.

У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону субсидія призначається з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на її отримання).

"Громадянам, які раніше не були одержувачами житлової субсидії, виплату буде призначено з 1 жовтня - з початку опалювального сезону, якщо вони звернуться із заявою та документами до органу Пенсійного фонду України до 1 грудня", - йдеться в повідомленні.

Як подати заяву

Подати заяву та необхідні документи ПФУ можна в один зі способів:

  • через сервісні центри фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштовим відправленням - на адресу органу фонду;
  • онлайн - через вебпортал електронних послуг фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

 

Нагадаємо, на початку листопада Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону - з 16 жовтня.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі "Моя субсидія".

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