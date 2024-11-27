Залишилося кілька днів: ПФУ попередив тих, хто хоче отримати субсидію

Як зазначили у ПФУ, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення до завершення опалювального сезону - 30 квітня.

У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону субсидія призначається з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на її отримання).

"Громадянам, які раніше не були одержувачами житлової субсидії, виплату буде призначено з 1 жовтня - з початку опалювального сезону, якщо вони звернуться із заявою та документами до органу Пенсійного фонду України до 1 грудня", - йдеться в повідомленні.

Як подати заяву

Подати заяву та необхідні документи ПФУ можна в один зі способів: