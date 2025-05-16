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Залишилось три тижні. Кого чекають на повторній ВЛК і що буде з порушниками

Декому з українців необхідно пройти повторну ВЛК найближчим часом (фото: facebook.com/Vinnica.omvk)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві оборони України нагадали, що деякі військовозобов'язані з обмеженою придатністю повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Для цього в українців залишилось лише три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Хто повинен пройти повторну ВЛК і до якого числа

Повторно пройти ВЛК необхідно тим з військовозобов'язаних, які були визнані обмежено придатними до 4 травня 2024 року.

Така вимога передбачена законом №4235-IX щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист від 12.02.2025.

Йдеться про громадян України:

  • чоловічої статі;
  • віком від 25 до 60 років;
  • які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби.

"Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги", - уточнили в Міноборони.

Наголошується, що термін проходження повторної ВЛК спливає. Зробити це необхідно до 5 червня 2025 року.

Як пройти повторну ВЛК і які документи потрібні

У міністерстві розповіли, що для проходження повторної ВЛК військовозобов'язані українці можуть самостійно:

  • отримати направлення на її проходження фізично - від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
  • отримати направлення на її проходження віддалено - через електронну систему "Резерв+".

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП (це може бути ВЛК при ТЦК, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я).

При собі необхідно мати при цьому:

  • документи, що посвідчують особу;
  • військово-облікові документи;
  • медичну документацію (за наявності);
  • результати попередніх медичних обстежень.

У МОУ пояснили, що в межах повторної ВЛК:

  • лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд - для визначення придатності людини до військової служби за оновленими вимогами;
  • за результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

Що загрожує тим, хто проігнорує повторну ВЛК

У разі невиконання громадянами обов'язку, встановленого законом, щодо повторного проходження медичного огляду:

  • ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції - щодо вчинення адміністративного правопорушення (шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ);
  • працівники поліції - на підставі звернень ТЦК та СП - будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов'язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП.

При цьому доставлені до ТЦК таким чином громадяни:

  • підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності;
  • одночасно будуть направлятися для проходження ВЛК (зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду).

Які штрафи "світять" за порушення порядку військового обліку

Насамкінець українцям нагадали, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність - відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Уточнюється, що санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі:

  • від 17 000 гривень;
  • до 25 500 гривень.

"МОУ закликає військовозобов'язаних з обмеженою придатністю відповідально поставитися до цієї вимоги та своєчасно пройти повторний медичний огляд", - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет військово-лікарських комісій. Надалі висновки ВЛК про придатність чи непридатність людини до військової служби мають оформлюватись у цифровому форматі.

Читайте також, як Кабінет міністрів оновив порядок проходження військово-лікарської комісії та чому після цього пройти ВЛК стане простіше.

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