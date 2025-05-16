Залишилось три тижні. Кого чекають на повторній ВЛК і що буде з порушниками

Хто повинен пройти повторну ВЛК і до якого числа

Повторно пройти ВЛК необхідно тим з військовозобов'язаних, які були визнані обмежено придатними до 4 травня 2024 року.

Така вимога передбачена законом №4235-IX щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист від 12.02.2025.

Йдеться про громадян України:

чоловічої статі;

віком від 25 до 60 років;

які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби.

"Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги", - уточнили в Міноборони.

Наголошується, що термін проходження повторної ВЛК спливає. Зробити це необхідно до 5 червня 2025 року.

Як пройти повторну ВЛК і які документи потрібні

У міністерстві розповіли, що для проходження повторної ВЛК військовозобов'язані українці можуть самостійно:

отримати направлення на її проходження фізично - від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

отримати направлення на її проходження віддалено - через електронну систему "Резерв+".

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП (це може бути ВЛК при ТЦК, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я).

При собі необхідно мати при цьому:

документи, що посвідчують особу;

військово-облікові документи;

медичну документацію (за наявності);

результати попередніх медичних обстежень.

У МОУ пояснили, що в межах повторної ВЛК:

лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд - для визначення придатності людини до військової служби за оновленими вимогами;

за результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

Що загрожує тим, хто проігнорує повторну ВЛК

У разі невиконання громадянами обов'язку, встановленого законом, щодо повторного проходження медичного огляду:

ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції - щодо вчинення адміністративного правопорушення (шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ);

працівники поліції - на підставі звернень ТЦК та СП - будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов'язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП.

При цьому доставлені до ТЦК таким чином громадяни:

підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності;

одночасно будуть направлятися для проходження ВЛК (зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду).

Які штрафи "світять" за порушення порядку військового обліку

Насамкінець українцям нагадали, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність - відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Уточнюється, що санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі:

від 17 000 гривень;

до 25 500 гривень.

"МОУ закликає військовозобов'язаних з обмеженою придатністю відповідально поставитися до цієї вимоги та своєчасно пройти повторний медичний огляд", - підсумували у міністерстві.