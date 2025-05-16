Залишилось три тижні. Кого чекають на повторній ВЛК і що буде з порушниками

У Міністерстві оборони України нагадали, що деякі військовозобов'язані з обмеженою придатністю повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Для цього в українців залишилось лише три тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Повторно пройти ВЛК необхідно тим з військовозобов'язаних, які були визнані обмежено придатними до 4 травня 2024 року.
Така вимога передбачена законом №4235-IX щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист від 12.02.2025.
Йдеться про громадян України:
"Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги", - уточнили в Міноборони.
Наголошується, що термін проходження повторної ВЛК спливає. Зробити це необхідно до 5 червня 2025 року.
З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП (це може бути ВЛК при ТЦК, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я).
При собі необхідно мати при цьому:
У МОУ пояснили, що в межах повторної ВЛК:
У разі невиконання громадянами обов'язку, встановленого законом, щодо повторного проходження медичного огляду:
При цьому доставлені до ТЦК таким чином громадяни:
Насамкінець українцям нагадали, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність - відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Уточнюється, що санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі:
"МОУ закликає військовозобов'язаних з обмеженою придатністю відповідально поставитися до цієї вимоги та своєчасно пройти повторний медичний огляд", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет військово-лікарських комісій. Надалі висновки ВЛК про придатність чи непридатність людини до військової служби мають оформлюватись у цифровому форматі.
Читайте також, як Кабінет міністрів оновив порядок проходження військово-лікарської комісії та чому після цього пройти ВЛК стане простіше.
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