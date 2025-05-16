Осталось три недели. Кого ждут на повторной ВВК и что будет с нарушителями

В Министерстве обороны Украины напомнили, что некоторые военнообязанные с ограниченной годностью должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Для этого у украинцев осталось всего три недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Повторно пройти ВВК необходимо тем из военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными до 4 мая 2024 года.
Такое требование предусмотрено законом №4235-IX по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту от 12.02.2025.
Речь идет о гражданах Украины:
"Лица с инвалидностью любой группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании этого требования", - уточнили в Минобороны.
Отмечается, что срок прохождения повторной ВВК истекает. Сделать это необходимо до 5 июня 2025 года.
В министерстве рассказали, что для прохождения повторной ВВК военнообязанные украинцы могут самостоятельно:
С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП (это может быть ВВК при ТЦК, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения).
При себе необходимо иметь при этом:
В МОУ объяснили, что в рамках повторной ВВК:
В случае невыполнения гражданами обязанности, установленной законом, относительно повторного прохождения медицинского осмотра:
При этом доставленные в ТЦК таким образом граждане:
В завершение украинцам напомнили, что нарушение военнообязанными порядка воинского учета в особый период влечет за собой административную ответственность - в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Уточняется, что санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере:
"МОУ призывает военнообязанных с ограниченной пригодностью ответственно отнестись к этому требованию и своевременно пройти повторный медицинский осмотр", - подытожили в министерстве.
Напомним, с 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет военно-врачебных комиссий. В дальнейшем выводы ВВК о пригодности или непригодности человека к военной службе должны оформляться в цифровом формате.
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