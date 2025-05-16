Осталось три недели. Кого ждут на повторной ВВК и что будет с нарушителями

Кто должен пройти повторную ВВК и до какого числа

Повторно пройти ВВК необходимо тем из военнообязанных, которые были признаны ограниченно годными до 4 мая 2024 года.

Такое требование предусмотрено законом №4235-IX по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту от 12.02.2025.

Речь идет о гражданах Украины:

мужского пола;

в возрасте от 25 до 60 лет;

которые по результатам предыдущих медицинских осмотров были признаны ограниченно годными к военной службе.

"Лица с инвалидностью любой группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании этого требования", - уточнили в Минобороны.

Отмечается, что срок прохождения повторной ВВК истекает. Сделать это необходимо до 5 июня 2025 года.

Как пройти повторную ВВК и какие документы нужны

В министерстве рассказали, что для прохождения повторной ВВК военнообязанные украинцы могут самостоятельно:

получить направление на ее прохождение физически - от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

получить направление на ее прохождение удаленно - через электронную систему "Резерв+".

С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП (это может быть ВВК при ТЦК, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения).

При себе необходимо иметь при этом:

документы, удостоверяющие личность;

военно-учетные документы;

медицинскую документацию (при наличии);

результаты предыдущих медицинских обследований.

В МОУ объяснили, что в рамках повторной ВВК:

врачи-специалисты проведут повторный медицинский осмотр - для определения пригодности человека к военной службе по обновленным требованиям;

по результатам осмотра будет предоставлено новое заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.

Что грозит тем, кто проигнорирует повторную ВВК

В случае невыполнения гражданами обязанности, установленной законом, относительно повторного прохождения медицинского осмотра:

ТЦК и СП будут подавать соответствующие обращения в Национальную полицию - о совершении административного правонарушения (путем электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой Министерства внутренних дел);

работники полиции - на основании обращений ТЦК и СП - будут осуществлять административные задержания и доставку военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП.

При этом доставленные в ТЦК таким образом граждане:

будут подлежать привлечению к административной ответственности;

одновременно будут направляться для прохождения ВВК (в том числе и после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра).

Какие штрафы "светят" за нарушение порядка воинского учета

В завершение украинцам напомнили, что нарушение военнообязанными порядка воинского учета в особый период влечет за собой административную ответственность - в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Уточняется, что санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере:

от 17 000 гривен;

до 25 500 гривен.

"МОУ призывает военнообязанных с ограниченной пригодностью ответственно отнестись к этому требованию и своевременно пройти повторный медицинский осмотр", - подытожили в министерстве.