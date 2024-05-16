Залишилось економити: в Україні застосували всі можливі заходи для покриття дефіциту е/е

"Всі варіанти, доступні "Укренерго", вже задіяні. Залишається ще раз закликати всіх споживачів дбайливо споживати електроенергію", - сказав Кудрицький.

Він рекомендував не включати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, знизити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитись від використання пральних машин та бойлерів на обігріві в години максимального споживання.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в результаті російських обстрілів Україна втратила 8 гВт генеруючих потужностей. Теплова генерація була майже знищена, постраждали й гідроелектростанції. Крім того, на ремонт ідуть АЕС.

У зв'язку з цим в Україні почали обмежувати подачу електроенергії спершу для бізнесу у вечірні та нічні години, а останні дні – для населення. Відключення відбуваються як за графіками, так і терміново.

"Укренерго" неодноразово зверталося до громадян з проханням економити електрику в ранкові та вечірні години.