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Залишилось економити: в Україні застосували всі можливі заходи для покриття дефіциту е/е

Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

"Укренерго" застосувало всі можливі інструменти для покриття дефіциту електроенергії, і єдине, що може додатково покращити ситуацію - це економне споживання.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Всі варіанти, доступні "Укренерго", вже задіяні. Залишається ще раз закликати всіх споживачів дбайливо споживати електроенергію", - сказав Кудрицький.

Він рекомендував не включати потужні електроприлади одночасно вранці та ввечері, знизити використання обігрівачів та кондиціонерів, відмовитись від використання пральних машин та бойлерів на обігріві в години максимального споживання.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в результаті російських обстрілів Україна втратила 8 гВт генеруючих потужностей. Теплова генерація була майже знищена, постраждали й гідроелектростанції. Крім того, на ремонт ідуть АЕС.

У зв'язку з цим в Україні почали обмежувати подачу електроенергії спершу для бізнесу у вечірні та нічні години, а останні дні – для населення. Відключення відбуваються як за графіками, так і терміново.

"Укренерго" неодноразово зверталося до громадян з проханням економити електрику в ранкові та вечірні години.

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УкренергоВідключеня світла