Осталось экономить: в Украине применили все возможные меры для покрытия дефицита э/э

"Все варианты, доступные "Укрэнерго", уже задействованы. Остается еще раз призывать всех потребителей бережно потреблять электроэнергию", - сказал Кудрицкий.

Он рекомендовал не включать мощные электроприборы одновременно утром и вечером, снизить использование обогревателей и кондиционеров, отказаться от использования стиральных машин и бойлеров на обогреве в часы максимального потребления.

Отключения света в Украине

Напомним, в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гВт генерирующих мощностей. Тепловая генерация была почти уничтожена, пострадали и гидроэлектростанции. Кроме того, на ремонт уходят АЭС.

В связи с этим в Украине начали ограничивать подачу электроэнергии сперва для бизнеса в вечерние и ночные часы, а последние дни - для населения. Отключения происходят как по графикам, так и экстренно.

"Укрэнерго" неоднократно обращалось к гражданам с просьбой экономить электричество в утренние и вечерние часы.