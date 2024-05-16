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Осталось экономить: в Украине применили все возможные меры для покрытия дефицита э/э

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

"Укрэнерго" применило все возможные инструменты для покрытия дефицита электроэнергии, и единственное, что может дополнительно улучшить ситуацию, - это экономное потребление.

Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в интервью РБК-Украина.

"Все варианты, доступные "Укрэнерго", уже задействованы. Остается еще раз призывать всех потребителей бережно потреблять электроэнергию", - сказал Кудрицкий.

Он рекомендовал не включать мощные электроприборы одновременно утром и вечером, снизить использование обогревателей и кондиционеров, отказаться от использования стиральных машин и бойлеров на обогреве в часы максимального потребления.

Отключения света в Украине

Напомним, в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гВт генерирующих мощностей. Тепловая генерация была почти уничтожена, пострадали и гидроэлектростанции. Кроме того, на ремонт уходят АЭС.

В связи с этим в Украине начали ограничивать подачу электроэнергии сперва для бизнеса в вечерние и ночные часы, а последние дни - для населения. Отключения происходят как по графикам, так и экстренно.

"Укрэнерго"  неоднократно обращалось к гражданам с просьбой экономить электричество в утренние и вечерние часы.

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