Залишилось 150 метрів. Польща майже добудувала електронний бар'єр на кордоні з Білоруссю

"На кордоні з Білоруссю введено в дію вже 206 км бар'єра, оснащеного відеокамерами та датчиками руху, залишилося добудувати лише 150 м", - сказала вона.

За її словами, зробити це можна буде лише влітку, коли річка Нарев, води якої залили цю територію, повернуться у своє звичайне річище.

Захисна стіна, що складається з металевої сітки, має захистити територію Польщі від проникнення нелегальних мігрантів з території Білорусі. До введення в систему камер співробітники прикордонної охорони в нічний час не могли назвати точну кількість порушників у групах, які намагаються проникнути в Польщу.

А тепер завдяки системі моніторингу можна точно визначатиме чисельність людей у групі.