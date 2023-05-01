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Залишилось 150 метрів. Польща майже добудувала електронний бар'єр на кордоні з Білоруссю

Фото: Кордон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Будівництво електронного загородження на кордоні Польщі та Білорусі практично завершене. До кінця захисного бар'єра залишилося лише 150 м, а збудовано вже 206 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника польської прикордонної охорони Анни Михальської, яку приводить Polska Agencja Prasowa.

"На кордоні з Білоруссю введено в дію вже 206 км бар'єра, оснащеного відеокамерами та датчиками руху, залишилося добудувати лише 150 м", - сказала вона.

За її словами, зробити це можна буде лише влітку, коли річка Нарев, води якої залили цю територію, повернуться у своє звичайне річище.

Захисна стіна, що складається з металевої сітки, має захистити територію Польщі від проникнення нелегальних мігрантів з території Білорусі. До введення в систему камер співробітники прикордонної охорони в нічний час не могли назвати точну кількість порушників у групах, які намагаються проникнути в Польщу.

А тепер завдяки системі моніторингу можна точно визначатиме чисельність людей у групі.

Нагадаємо, що Польща почала зводити електронний бар'єр на межі з Калінінградською областю Росії для того, аби ефективніше контролювати за ситуацією на кордоні.

Раніше повідомлялось, що Польща побудувала 107 км загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю Росії.

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