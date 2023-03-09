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Залишили під час "планового перегрупування". Прикордонники знайшли документацію росіян

Фото: прикордонники виявили документацію росіян на звільнених територіях України (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

На звільнених територіях Донецької та Харківської областей прикордонники виявили службову документацію загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Звіти про бойові дії окупанти залишили під час "плановой пєрєгруппіровкі войск", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили прикордонники, ці папери стануть частиною кримінального провадження щодо вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялося, СБУ заволоділа секретними документами російських окупантів. Вони належали загарбникам, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем у Київській області.

Крім того, співробітники ДБР виявили штаб російських окупантів, який вони облаштували в одному з приватних будинків у селі Яцківка під Лиманом у Донецькій області.

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