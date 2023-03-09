Залишили під час "планового перегрупування". Прикордонники знайшли документацію росіян

"Звіти про бойові дії окупанти залишили під час "плановой пєрєгруппіровкі войск", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили прикордонники, ці папери стануть частиною кримінального провадження щодо вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялося, СБУ заволоділа секретними документами російських окупантів. Вони належали загарбникам, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем у Київській області.

Крім того, співробітники ДБР виявили штаб російських окупантів, який вони облаштували в одному з приватних будинків у селі Яцківка під Лиманом у Донецькій області.