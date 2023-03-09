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Оставили во время "плановой перегруппировки". Пограничники обнаружили документацию россиян

Фото: пограничники обнаружили документацию россиян на освобожденных территориях Украины (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

На освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей пограничники обнаружили служебную документацию захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Отчеты о боевых действиях оккупанты оставили во время "плановой перегруппировки войск", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, эти бумаги станут частью уголовного производства по вторжению РФ в Украину.

Как сообщалось, СБУ завладела секретными документами российских оккупантов. Они принадлежали захватчикам, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем в Киевской области.

Кроме того, сотрудники ГБР обнаружили штаб российских оккупантов, который они обустроили в одном из частных домов в селе Яцковка под Лиманом в Донецкой области.

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