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Залишилася лише вирва. ССО здійснили наліт на позиції росіян (відео)

Україна, Середа 29 січня 2025 15:16
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Залишилася лише вирва. ССО здійснили наліт на позиції росіян (відео) Фото: ССО здійснили наліт на позиції та знищили росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій здійснили наліт на позиції та знищили окупантів. Операція захисників пройшла без втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

На кадрах зафіксована робота 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ. Оператори виявили щонайменше чотирьох російських окупантів, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони на одному з найгарячіших оперативних напрямків.

Група CCO увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому Humvee. Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кілограмів "семтекса" - пластичної вибухівки на основі гексогену та тетранітропентаеритриту.

"Потужний вибух залишив на місці ворожого бліндажа лишень вирву та рештки російських окупантів", - повідомили захисники.

Після операції воїни 3-го полку ССО відійшли в безпечне місце без втрат.

Втрати ворога

Російські окупаційні війська з початку повномасштабного вторгнення в Україні втратили вже понад 834 тисячі солдатів. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1670 росіян.

Раніше у Міноборони України повідомляли, що минулий рік став для РФ найважчий за втратами. Ворог втратив понад 400 тисяч військових та тисяч одиниць техніки.

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