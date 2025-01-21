Залишилась тільки Світоліна. Костюк та інші українки остаточно розпрощались з Australian Open 2025

Усі представниці України в жіночому парному розряді зійшли з дистанції на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Australian Open 2025, жінки, парний розряд, чвертьфінал

Марта Костюк / Елена Габріела Русе – Се Шувей / Єлена Остапенко – 2:6, 7:5, 5:7

Останньою це зробила Марта Костюк, яка з румункою Еленою Габріелою Русе в чвертьфіналі протистояла Се Шувей з Тайваню та Єлені Остапенко з Латвії. Зазначимо, що минулого року Шувей стала переможницею Australian Open разом з бельгійкою Елісе Мертенс. А Остапенко грала в фіналі в парі з нашою Людмилою Кіченок.

Українсько-румунський тандем невдало розпочав зустріч, віддавши суперницям перемогу в стартовому сеті всього за 37 хвилин. Проте в другій партії Костюк з партнеркою змогли замахнутися на камбек – 7:5 після 51 хвилини боротьби. У вирішальному сеті інтрига зберігалась до останнього. Але за рахунку 5:5, Шувей з Остапенко спочатку взяли свою подачу, а потім були кращими й на подачі суперниць. У підсумку вони перемогли – 7:5 та пройшли в півфінал турніру. Протистояння тривало 2 години й 22 хвилини.

Костюк та Русе вчетверте виступали в парному розряді на рівні турнірів Великого шолома. У 2023 році вони дійшли до півфіналу Australian Open, що стало особистим рекордом українки на австралійському мейджорі. Загалом же Костюк двічі потрапляла до парних півфіналів: окрім Australian Open-2023 вона грала на цій стадії на минулорічному Ролан Гаррос.

В чвертьфінал цьогорічного Відкритого чемпіонату Австралії вийшли три пари, де грали українки – це національний рекорд вітчизняних тенісисток. Втім, далі не зміг пройти ніхто. Раніше ракетки зачохлили Людмила та Надія Кіченок, які також програли свої парні зустрічі.

Костюк, нагадаємо, виступала і в одиночному розряді. Там у третьому колі вона програла іспанці Паулі Бадосі (4:6, 6:4, 3:6).

Таким чином, в Австралії у нас залишилась одна "бойова одиниця". Це Еліна Світоліна, яка зіграє в чвертьфінальному матчі одиночного розряду з американкою Медісон Кіз. Ця гра розпочнеться в середу, 22 січня о 2:30 за київським часом.