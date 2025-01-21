Осталась только Свитолина. Костюк и другие украинки окончательно распрощались с Australian Open 2025

Все представительницы Украины в женском парном разряде сошли с дистанции на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Australian Open 2025, женщины, парный разряд, четвертьфинал

Марта Костюк / Елена Габриэла Русе - Се Шувэй / Елена Остапенко - 2:6, 7:5, 5:7

Последней это сделала Марта Костюк, которая с румынкой Еленой Габриэлой Русе в четвертьфинале противостояла Се Шувэй из Тайваня и Елене Остапенко из Латвии. Отметим, что в прошлом году Шувэй стала победительницей Australian Open вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. А Остапенко играла в финале в паре с нашей Людмилой Киченок.

Украинско-румынский тандем неудачно начал встречу, отдав соперницам победу в стартовом сете всего за 37 минут. Однако во второй партии Костюк с партнершей смогли замахнуться на камбэк - 7:5 после 51 минуты борьбы. В решающем сете интрига сохранялась до последнего. Но при счете 5:5, Шувей с Остапенко сначала взяли свою подачу, а затем были лучше и на подаче соперниц. В итоге они победили - 7:5 и прошли в полуфинал турнира. Противостояние длилось 2 часа и 22 минуты.

Костюк и Русе в четвертый раз выступали в парном разряде на уровне турниров Большого шлема. В 2023 году они дошли до полуфинала Australian Open, что стало личным рекордом украинки на австралийском мэйджоре. В целом же Костюк дважды попадала в парные полуфиналы: кроме Australian Open-2023 она играла на этой стадии на прошлогоднем Ролан Гаррос.

В четвертьфинал нынешнего Открытого чемпионата Австралии вышли три пары, где играли украинки - это национальный рекорд отечественных теннисисток. Впрочем, дальше не смог пройти никто. Ранее ракетки зачехлили Людмила и Надежда Киченок, которые также проиграли свои парные встречи.

Костюк, напомним, выступала и в одиночном разряде. Там в третьем круге она проиграла испанке Пауле Бадосе (4:6, 6:4, 3:6).

Таким образом, в Австралии у нас осталась одна "боевая единица". Это Элина Свитолина, которая сыграет в четвертьфинальном матче одиночного разряда с американкой Мэдисон Киз. Эта игра начнется в среду, 22 января в 2:30 по киевскому времени.